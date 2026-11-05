CHP'li Hasan Öztürkmen, fon soruşturmasında siyasi ayağın ortaya çıkarılmasını istedi

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(TBMM) - CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, fon soruşturmasında "suç yapılanması"nın siyasi ayağının ortaya çıkarılmasını istedi. TBMM Başkanlığı'na verdiği önergede, "Siyasi ayak olmadan böyle bir vurgun yapılabilir mi?" diye soran Öztürkmen, soruşturma kapsamında adı geçen bürokrat ve siyasetçilerin listesinin neden kamuoyuyla paylaşılmadığını ve portföy yönetim şirketlerine kamu kaynağı aktarılıp aktarılmadığını da gündeme getirdi.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, TBMM Başkanlığı'na fon krizine ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Öztürkmen, önergesinde tasfiye kararı verilen 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fondaki toplam yatırımcı sayısının 455 bin 758 olarak açıklandığını, 4 Kasım 2026 itibarıyla soruşturma kapsamında 112'si tutuklu 433 şüphelinin bulunduğunu belirtti.

Soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" iddiasıyla hakkında işlem yapılan kişinin Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen olduğunu ifade eden Öztürkmen, örgütün kurucusu, yöneticisi ve liderinin tek kişi olup olmadığını sordu.

"SİYASİ AYAK OLMADAN BÖYLE BİR YAPILANMA MÜMKÜN MÜ?"

Öztürkmen, Adalet Bakanı Gürlek'in fon soruşturmasına ilişkin açıklamasında işaret ettiği suç yapılanmasının siyasi ayağının bulunup bulunmadığının açıklanmasını istedi. Öztürkmen, önergesinde şu soruları yöneltti:

"Sayın Gürlek'in açıklamasında işaret ettiği örgütün siyasi ayağı yok mu? Siyasi ayak olmadan sadece 'üst düzey finans bürokrasisi'nin böyle bir yapılanmayı yönetebilmesi mümkün mü? Örgütü çökertmek için siyasi ayağın ortaya çıkartılması gerekmez mi?"

Öztürkmen ayrıca, fon vurgununda adı geçen bürokrat ve siyasetçilerin tam listesinin kamuoyuyla neden paylaşılmadığını sordu.

"KAMU KAYNAKLARI FON ŞİRKETLERİNE AKTARILDI MI?"

Soru önergesinde kamu kaynaklarının portföy yönetim şirketlerinde kullandırılıp kullandırılmadığını da gündeme getiren Öztürkmen, İşsizlik Sigortası Fonu gibi kamu kaynaklarının Tera Yatırım Holding'de veya başka portföy yönetim şirketlerinde kullanılıp kullanılmadığının açıklanmasını istedi.

Öztürkmen, "Kamu kaynaklarını fon şirketlerine kullandırarak kimlerin menfaat sağladığı açıklanacak mıdır?" sorusunu yöneltti.

Kaynak: ANKA