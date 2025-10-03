CHP'li Halıcı, Sanal Bahis Bağımlılığını TBMM Gündemine Taşıdı

(ANKARA) - CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, sanal bahis bağımlılığıyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a "Türkiye'de lise ve üniversite öğrencilerinin sanal bahis oynama oranına dair güncel veri var mıdır? Son 5 yılda Bakanlık tarafından sanal bahis bağımlılığıyla ilgili yapılmış araştırma var mıdır? Online bahis sitelerine yönelik ne tür önlemler alınmaktadır" diye sordu.

CHP Isparta Milletvekili ve PM Üyesi Hikmet Yalım Halıcı, sanal bahis bağımlılığını TBMM gündemine taşıdı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na yazılı soru önergesi veren Halıcı, Türkiye'de bağımlılık tartışmalarının çoğunlukla uyuşturucu maddeler etrafında şekillendiğini ancak sanal bahis tehlikesinin sessizce büyüdüğünü belirtti. Halıcı, özellikle lise ve üniversite öğrencileri arasında hızla yayılan online kumarın, gençleri hem ruhsal hem de ekonomik olarak çökerttiğine dikkat çekti.

İstanbul'da 12–18 yaş arası 6 bin 116 öğrenciyle yapılan araştırmaya atıfta bulunan Halıcı, gençlerin yüzde 12,4'ünün sanal bahis oynadığını, bu grubun dörtte birinin ise 10–12 yaş gibi çok erken yaşlarda bu alışkanlığa başladığını ifade etti. Halıcı, üniversite öğrencileri arasında da online kumara günlük veya haftalık katılımın giderek arttığını, en çok slot ve iddia türü bahislerin tercih edildiğini kaydetti. Halıcı, "Kumar bağımlılığı yüzünden uykusuzluk, stres, ekonomik çöküş, mutsuzluk, aile içi güven kaybı, akademik başarısızlık ve hatta intiharlar yaşanmaktadır. Bir öğrencinin ortalama aylık kumar harcaması 2019 verilerine göre 75 Türk Lirası iken, bazı öğrencilerde bu rakam iki bin 300 Türk Lirası'na kadar çıkmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Sanal bahis gençleri borç, umutsuzluk ve bağımlılık döngüsüne sürükleyen bir toplumsal sorun haline geldi"

Türkiye'de uzun süredir devam eden ekonomik kriz nedeniyle vatandaşların kumarı ve sanal bahisi bir çıkış yolu olarak gördüğünü, ancak bunun gençleri borç, umutsuzluk ve bağımlılık döngüsüne sürüklediğini kaydeden Halıcı, önergenin gerekçesinde, "Sanal bahis sadece bir eğlence değil, gençleri borç, umutsuzluk ve bağımlılık döngüsüne sürükleyen ciddi bir toplumsal sorun haline gelmiştir" ifadelerine yer verdi.

Halıcı, Bakan Bak'a şu soruları yöneltti:

"-Türkiye'de lise ve üniversite öğrencilerinin sanal bahis oynama oranına dair güncel veri var mıdır?

-Son 5 yılda Bakanlık tarafından sanal bahis bağımlılığıyla ilgili yapılmış araştırma var mıdır?

-Online bahis sitelerine yönelik ne tür önlemler alınmaktadır?

-Liselerde ve üniversitelerde farkındalık programları hazırlamak için bir çalışma yürütülmekte midir?

-Gençlere alternatif olarak spor, kültür ve sanat projeleri nelerdir?

-Sanal bahis bağımlılığı yaşayan öğrencilerin aileleriyle iletişimi güçlendirmek için özel bir program var mıdır?

-İntihar girişiminde bulunan veya psikolojik rahatsızlık yaşayan gençlere yönelik rehabilitasyon çalışmaları yapılmakta mıdır?

-Son beş yılda sanal bahis ve kumar nedeniyle intihar eden kişi sayısı nedir, yaş ve cinsiyet dağılımı nasıldır?"