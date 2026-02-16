CHP'li Gürer: "Eskiden Komşunun Çocuğuna Verilen Kıyafetler Artık İnternette Satışa Çıkıyor"

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ikinci el alışveriş siteleri ve uygulamalarındaki işlem hacmindeki artışın ekonomik tabloya dair önemli bir gösterge olduğunu belirterek, "Eskiden komşunun çocuğuna verilen kıyafetler artık 100-200 liraya internette satışa çıkıyor. İktidar ise 'ekonomi büyüyor' diye konuşmaya devam ediyor. Halkın büyüyen tek şeyi borcu ve çaresizliğidir" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yaptığı açıklamada, artan yaşam pahalılığı ve daralan alım gücünün vatandaşları ikinci el alışverişe yönelttiğini belirtti.

Bugün gelinen noktada, asgari ücretli, emekli ve dar gelirliler için "sıfır" bir mont, bir ayakkabı almanın artık zorlaştığını ifade eden Gürer, "Vatandaş, cebindeki alım gücü ve sınırlı para ile sadece yaşamda kalabilmek için gıdayı öncelikliyor. Cepteki para her ihtiyaca yetmeyince giyim ihtiyacını karşılamak için ya eskiyi tamir ettiriyor ya da ikinci el platformlarına yöneliyor" diye konuştu.

Gürer, ikinci el alışveriş siteleri ve uygulamalarının işlem hacminde yaşanan artışın "dikkat çekici" boyutlara ulaştığını aktararak, şöyle devam etti:

"Bu durum ekonomik sorunların hangi boyuta evrildiğininde farklı göstergesidir. Sektör verilerine ve pazar yeri analizlerine baktığımızda, ikinci el platformlarındaki işlem hacminin son bir yılda katlanarak arttığını görüyoruz. Ancak bu bir refah göstergesi değildir. Bu, orta sınıfında nasıl daraldığının göstergesidir. Bu süreç doğal olarak yeni üretim satan esnafıda,mağaza için üretim yapan fabrikayı da etkiliyor. Tekstil fabrikaları yapısal ve girdi ile oluşan sorunları yanında tüketici alışkanlıkları değişmesindende etkilendikleri bir gerçek. Mağazadan yeni ürün alamayan 2. El alışverişi tercih ediyor. Eskiden ihtiyacı olanın yardımımcı olunurdu, dayanışma kültürü yerini mecburiyete bıraktı. Eskiden komşunun çocuğuna verilen kıyafetler artık 100-200 liraya internette satışa çıkıyor. İktidar ise 'ekonomi büyüyor' diye konuşmaya devam ediyor. Halkın büyüyen tek şeyi borcu ve çaresizliğidir."

Vatandaşın bütçesinin tamamı gıda ve barınmaya gidiyor. Geriye kalanla nasıl giysi alabilir, ne çocuğuna yeni üst baş alabilir? Yönetenler, pazar yerlerinden, sokaktaki vatandaşın durumundan haberdar değiller.Halkını ikinci ele mahküm eden anlayış yaşananları göstermemeye çalışıyor."