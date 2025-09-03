CHP'li Gürer: Emeklilerin Sorunları Göz Ardı Ediliyor

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a yönelttiği soru önergesine gelen yanıtın yetersiz olduğuna işaret ederek, "Bakan Işıkhan'ın cevabı, teknik detaylara ve rakamlara dayansa da emeklilerin yaşadığı gerçek sıkıntıları görmezden geliyor. Emeklilerin talepleri net. Emekli et ve süt gibi ürünler yanında çoğu meyveyi de rafta seyreden bir süreç yaşıyor" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in emeklilik sistemine ilişkin soru önergesine verdiği yanıtta, emekli maaşlarına ilişkin düzenlemeleri hatırlatarak, 2025 yılı itibarıyla asgari emekli aylığının 14 bin 469 TL'den 16 bin 881 TL'ye çıkarıldığını belirtti.

Bakan Işıkhan'ın önergesine verdiği yanıtı değerlendiren Gürer, "Bakan Işıkhan'ın cevabı, teknik detaylara ve rakamlara dayansa da emeklilerin yaşadığı gerçek sıkıntıları görmezden geliyor. Emekli maaşlarının asgari sınırının 16 bin 881 TL'ye yükseltilmesi, yüksek enflasyon ve artan hayat pahalılığı karşısında alım gücünü korumaktan uzak, gıdada artan fiyatlar, ev kiraları, ulaşım giderleri, ısınma ve aydınlatma giderleri artışı yanında emekliye sağlanan artış yoksullaşmasını artırmaktan öteye bir anlam ifade etmiyor" dedi. Gürer, Bakanlığın yapısal sorunlara ilişkin çözüm önerisi sunmadığını ifade etti.

"Emeklilerin talepleri net"

Gürer, "Uluslararası raporların işaret ettiği gerçek, Türkiye'de emeklilerin onurlu bir yaşam sürdürebilecek gelirden ve sosyal güvenceden yoksun olduğudur. Emeklilerin talepleri net. İnsanca yaşam koşullarına yetecek maaş ve Suriyeli vatandaşlara tanınan ilaç katkı payı muafiyeti. Ancak Bakanlığın yaklaşımı, bu taleplerin hala görmezden gelindiğini ortaya koyuyor. Emekli et ve süt gibi ürünler yanında çoğu meyveyi de rafta seyreden bir süreç yaşıyor" diye konuştu.