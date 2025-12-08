Haberler

CHP Niğde Milletvekili Gürer: "2026'da, Alkol, Tütün, Şans Oyunları Vergi Toplamı, Bazı Bakanlıkların Bütçesinden Fazla"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, alkollü içki ve şans oyunlarından elde edilen vergi gelirlerinin 2021-2026 döneminde olağanüstü bir artış gösterdiğini belirterek, bu durumun toplumsal sağlığı tehdit ettiğini ve iktidarın kolay yoldan gelir elde etmeyi tercih ettiğini ifade etti.

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Alkollü içkilerden alınan vergiler 2021 yılında 22,9 milyar lira iken, 2026 yılı için planlanan gelir 191,6 milyar liraya yükseliyor. Bu, tam 8,4 katlık (yüzde 735) bir artış anlamına geliyor. Kendisini muhafazakar olarak tanımlayan bir iktidarın en büyük gelir artışını alkol ve kumardan sağlaması düşündürücü" ifadelerini kullandı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yazılı açıklamasında, 2021–2026 döneminde alkollü içki ve şans oyunlarından elde edilen vergi gelirlerinde yaşanan artışı değerlendirdi.

İçki vergisinin 2022'de, bir önceki yıla göre yüzde 92,1 arttığını, 2023'te artışın yüzde 58,1 olarak gerçekleştiğini ifade eden Gürer, 2024'te tahmin farkın 36,3 milyar liraya ulaştığını, bunun da yüzde 52,3'lük yeni bir sıçrama anlamına geldiğini belirtti.

Ömer Fethi Gürer, 2025'in ilk 8 ayında artışın 43 milyar lira seviyesine çıktığını ifade ederek, "2026'da beklenen 191,6 milyar lira, tarıma ayrılan tüm destek bütçesini geride bırakıyor. Alkollü içkide vergi artışı olağanüstü boyuta ulaşmış durumda. Fiyatlar katlandıkça kaçakçılık riski büyüyor, toplum sağlığı tehdit altına giriyor. Üstelik tüm bunlar muhafazakar bir hükümet döneminde yaşanıyor" değerlendirmesini yaptı.

"İktidar kolay yoldan gelir elde etmeye yönelmiş durumda"

Açıklamasında, şans oyunları vergi artışlarına da değinen Ömer Fethi Gürer, 2021'de 6,09 milyar lira olan şans oyunları vergi gelirinin, 2026'da 67,1 milyar liraya çıktığını, bu artışın yüzde 793, yani 10 kattan fazla olduğunu belirtti. Gürer, şöyle devam etti:

"Yıllara göre artışlar, 2022'de gelir yüzde 69,1 arttı. 2023'te artış oranı yüzde 175,7 gibi tarihi bir seviyeye ulaştı. 2024'te artış hızının düşmesine rağmen yıllık fark 8,28 milyar lira oldu. 2025'in ilk 8 ayında fark 17,7 milyar liraya kadar yükseldi. 2026 için öngörülen 67,1 milyar liraya, 2024 yılı gençlik ve spor yatırımlarına ayrılan bütçeye yakın. Ekonomik sıkışmışlık arttıkça insanlar umut arayışıyla şans oyunlarına yöneliyor. İktidar ise bu dramatik tabloyu gelir kapısına çeviriyor. Toplumsal travmanın vergilendirilmesidir bu. Bu vergiler gösteriyor ki iktidar kolay yoldan gelir elde etmeye yönelmiş durumda. Alkol ve kumarı toplumsal açıdan eleştiren bir iktidarın, en büyük vergi artışını bu iki kalemden elde etmesi büyük bir çelişkidir. Bütçe açıklarını kapatmak için en kolay görülen alanlara yönelmek, sosyal politikaların değil nakit ihtiyacının gözetildiğini gösteriyor."

Ömer Fethi Gürer, alkollü içki ve şans oyunları vergilerinin toplamının 2026'da 258,7 milyar liraya çıkmasının beklendiğini, bu tutarın, Ticaret Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gibi birçok bakanlığın yıllık bütçesinden daha yüksek olduğunu kaydetti.

Gürer, "Devlet, üretimi ve istihdamı destekleyen yapısal politikalar yerine, kolay tahsil edilen vergilere yaslanmış durumda. Bu durum sürdürülebilir değildir. tablo, Türkiye'de vergi sisteminin ağırlıklı olarak dolaylı vergilere dayanmasının yarattığı ekonomik ve sosyal sorunları gözler önüne seriyor. 2026'da alkol ve şans oyunlarından beklenen toplam gelir birçok bakanlık bütçesini aşarken, muhafazakar kimlik iddiasındaki iktidarın bu iki alandan rekor gelir elde etmiştir" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: ANKA / Güncel
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
İmamoğlu'nun diploma davasında 3. duruşma! Salonda yaşananlar mahkeme başkanını kızdırdı

Salonda olanlar mahkeme başkanını kızdırdı
Adliyede dudak uçuklatan bir vurgun daha! Parayı kumarda yemiş

Adliyede dudak uçuklatan bir vurgun daha! Bomba kumar itirafı
Savaş artık an meselesi! Orduya binlerce yeni asker katıldı

Savaş artık an meselesi! Orduya binlerce yeni asker katıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntü bugün İstanbul'da kaydedildi

Görüntü bugün İstanbul'dan
Dikkat, sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek

Dikkat sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
Türkiye'nin dev şirketi, Çek Hava Yolları'nı satın alıyor

Türkiye'nin dev markası, ülkenin en büyük hava yolu şirketini alıyor
Yavuz Ağıralioğlu'ndan çok konuşulacak Sinan Oğan çıkışı: Gelsin benimle gezsin

Çok konuşulacak Sinan Oğan çıkışı: Gelsin benimle gezsin
Görüntü bugün İstanbul'da kaydedildi

Görüntü bugün İstanbul'dan
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim

3 spikere gözaltının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim
Genel Başkanlığa yeniden seçilen Hüseyin Baş'tan iddialı sözler: Türkiye'nin sorunlarını 1 yılda çözeriz

Kongreye damga vuran sözler: Türkiye'nin sorunlarını 1 yılda çözeriz
İllerden peş peşe haberler! Çok sayıda yol ulaşıma kapandı

İllerden peş peşe haberler! Çok sayıda yol ulaşıma kapandı
2 gündür aranan 10 yaşındaki çocuk yaralı halde toprağa gömülü bulundu

2 gündür aranan 10 yaşındaki çocuk yaralı halde toprağa gömülü bulundu
Trabzonspor'dan İrfan Can Kahveci bombası

Gözünü şampiyonluğa dikti! Ezeli rakibin yıldızını istiyor
2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi

Gece yarısı 2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi
Korkulan oldu! Hastalığın yayıldığı şehrimizde 11 mahalle karantina altına alındı

Korkulan oldu! Hastalığın yayıldığı 11 mahalle karantinaya alındı
Bahis soruşturmasında gözaltına alınan 37 şüpheli adliyeye sevk edildi

Bahis soruşturmasında yeni gelişme!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.