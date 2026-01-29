Ömer Fethi Gürer: "Çiftçiye Yeterli Destek Verilmesi Şart"

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2025 yılının çiftçiler açısından zor geçtiğini ancak 2026 yılına, kar yağışıyla birlikte umutla girildiğini ifade ederek "Çiftçiye yeterli destek verilmesi şart. Eğer bu olmazsa yine verim ve rekoltede bu kez de gübreden, mazottaki artan fiyatlardan, ilaçtan, tohumdan dolayı çiftçi tarlasını ekemeyecek. Çiftçiye desteği vererek tarlada üretimi yönlendirmeli ve buradan elde edilecek verim, rekolte kaybıyla ithalat yerine kendi ülkemizde kendi kendine yeter boyuta gelmeliyiz" dedi.

CHP Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, tarım sektöründe yaşanan sorunlara ve 2026 üretim yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gürer, 2025 yılının çiftçiler açısından zor geçtiğini ancak 2026 yılına kar yağışıyla birlikte umutla girildiğini ifade etti. Gürer şöyle konuştu:

"2025 yılı çiftçilerimiz için kara bir yıl oldu. Verim ve rekolte kaybı yaşandı. Kuraklığın etkisiyle bekledikleri ürünü alamadılar. 2026 yılında ise kar yağışı çiftçiler için umut oldu. Bu süreç doğru yönetilirse bu yıl üretim ve rekolte daha yüksek olabilir. 2002 yılında 19 milyon 600 bin ton buğday yetişen ülkemizde 2025 yılında kuraklığın etkisi ve yeterli desteğin verilmemesi nedeniyle 17 milyon 900 bin tona kadar buğday üretimimiz düşmüştü. Bu yıl umutlu başladı. Ama bu sefer de çiftçiler bankaya gidip kredi almak istiyorlar. Bir kısmı ekimini yaptı gübre alacak diğeri ekim için mazot, ilaç, tohum alacak. Banka diyor ki 'Bağ-kur primi borcunu yatırmadan sana kredi vermem.' Şu durumda çiftçilerimiz krediye erişiminde bankalarda sorun yaşıyor. Oysa çiftçiye 'Al krediyi ek' demek lazım. Ülkemizde çiftçiye desteği zamanında ve doğru da vermek gerekiyor. 2026 yılında Tarım Kanunu'nun 21'inci maddesine göre çiftçiye verilmesi gereken destek 772 milyar lira görünüyor. Ama verilen destek 168 milyar. İşin daha ilginci Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kendisinin bütçesi de 542 milyar. Yani çiftçiye yeterli destek verilmesi şart. Eğer bu olmazsa yine verim ve rekoltede bu kez de gübreden, mazottaki artan fiyatlardan, ilaçtan, tohumdan dolayı çiftçi üretimde tarlasını ekemeyecek. Çiftçimiz ilaç, tohum, gübre, mazot, tarla gideri, traktör gideri, su parası, elektrik parası derken zor durumda. Çiftçiye desteği vererek tarlada üretimi yönlendirmeli ve buradan elde edilecek verim, rekolte kaybıyla ithalat yerine kendi ülkemizde kendi kendine yeter boyuta gelmeliyiz."