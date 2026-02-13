Haberler

CHP'li Engin Altay Memur Emeklileri İçin Kanun Teklifini Meclis Başkanlığı'na Sundu: "Memur Emeklisine 22 Bin 157 Lira Seyyanen Zam Haktır"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, memur emeklilerinin ekonomik mağduriyetini gidermek için yeni bir yasa teklifi sundu. Teklif, aktif memurlara yapılan seyyanen zammın emeklilere de yansıtılmasını öngörüyor. Altay, emekli memurların onurlu bir yaşam sürmelerinin zorlaştığını vurguladı.

(TBMM) - CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, memur emeklilerinin yaşadığı ekonomik mağduriyeti gidermeye yönelik yasa teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu. Altay, "Memurlarımıza seyyanen ödenen 22 bin 157 TL'lik artış, bugün aynı görevleri yıllarca onurla yapmış memur emeklilerimize verilmemektedir. Bu durum, sosyal devlet ilkesiyle ve hakkaniyet duygusuyla bağdaşmamaktadır" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, memur emeklilerinin yaşadığı ekonomik mağduriyeti gidermeye yönelik yasa teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu. Teklif, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılmasını öngörüyor.

Altay, kanun teklifinin gerekçesinde, Türkiye'de emekli memurların ekonomik koşullar nedeniyle onurlu bir yaşam sürmelerinin zorlaştığını savunarak hükümetin uyguladığı ekonomi politikalarının gelir dağılımında adaletsizliğe yol açtığını söyledi. Gerekçede, özellikle 2023 Temmuz ayında yapılan seyyanen zammın emeklilere yansıtılmaması nedeniyle yaklaşık 2 milyon 540 bin memur emeklisinin mağdur olduğu belirtildi. Çalışan memurlar ile emekliler arasındaki gelir farkının derinleştiği vurgulanan gerekçede, bu durumun sosyal devlet ve Anayasa'nın güvence altına aldığı sosyal güvenlik hakkı ilkelerine aykırı olduğu söyledi.

Altay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Memurlarımıza seyyanen ödenen 22 bin 157 TL'lik artış, bugün aynı görevleri yıllarca onurla yapmış memur emeklilerimize verilmemektedir. Bu durum, sosyal devlet ilkesiyle ve hakkaniyet duygusuyla bağdaşmamaktadır. Bu nedenle 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na ek madde eklenmesi için kanun teklifimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduk. Teklifimizle; memurlara halihazırda ödenen 22 bin 157 TL'lik seyyanen artışın memur emeklilerine de aynen yansıtılmasını öngörüyoruz. Memur emeklisine 22 bin 157 lira seyyanen zam haktır. Bugün bir memur aktif görevdeyken aldığı ilave artışı, emekli olduğunda kaybetmektedir. Oysa emeklilik bir lütuf değil; yılların emeğinin, sadakatin ve alın terinin karşılığıdır. Devlete ömrünü vermiş bir öğretmenin, bir hemşirenin, bir polisin, bir mühendisin emekli olduğunda gelir kaybına uğraması kabul edilemez. Memur emeklileri artan kira bedelleri, gıda fiyatları ve temel yaşam giderleri karşısında her ay biraz daha zorlanmaktadır. Aynı unvanla, aynı hizmet süresiyle çalışmış kişiler arasında aktif–emekli ayrımı üzerinden gelir uçurumu yaratmak adalet değildir. Biz diyoruz ki; çalışırken verilen hak, emekli olunca geri alınamaz. Devlet, vefayı lafta değil icraatta göstermelidir. Memur emeklilerimiz yalnız değildir. Meclisi ve tüm siyasi partileri, bu adaletsizliği gidermeye ve memur emeklilerimizin sesi olmaya davet ediyorum."

Altay, kanun teklifiyle "memurlar ve emekli memurlar arasındaki adaletsizliklerin giderilmesini ve ekonomik durumlarının iyileştirilmesini" amaçladıklarını kaydetti.

Kaynak: ANKA / Güncel
Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi

Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi
Onlyfans sapkınları evlerinden tek tek böyle alındı

Polis kapıları tek tek çalıp, sapkınları evinden böyle aldı
Kenti sel aldı, dünyaca ünlü sahilde kıyıya dana vurdu

Kent felaketi yaşıyor! Telef olmuş dana kıyıya vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltı kararı verilen OnlyFans fenomeni Serpil Cansız'ın son paylaşımı dikkat çekti

Gözaltı kararı verilen OnlyFans fenomeninin son paylaşımı dikkat çekti
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon! 109 şüpheli yakalandı

Yeni bakandan ilk operasyon! 15 suç örgütüne şafak baskını
Yaylım ateşinde kalan genç hayatını kaybetti

Yaylım ateşinde kalan genç hayatını kaybetti
Adı OnlyFans operasyonunda geçiyor! Burçin Erol bakın neredeymiş

Adı OnlyFans operasyonunda geçiyor! Bakın hangi ülkedeymiş
Gözaltı kararı verilen OnlyFans fenomeni Serpil Cansız'ın son paylaşımı dikkat çekti

Gözaltı kararı verilen OnlyFans fenomeninin son paylaşımı dikkat çekti
Galatasaray'ın yıldızı kendi taraftarına şişe fırlattı

Bu cesaret nereden geliyor? Galatasaray taraftarına yaptığına bakın
Trump'tan otomobil sektörünü karıştıran karar

Trump'tan otomobil sektörünü karıştıran karar! Yürürlükten kaldırdı