CHP’li Dinçer: Emekliye zam değil, sefalet ücreti verdiniz

(TBMM) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen ve en düşük emekli aylığını 23 bin 552 liraya çıkaran düzenlemeyi eleştirerek, artışın kök aylıklara yansımadığını savundu. Dinçer, düzenlemenin emeklileri açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşamaya mahkûm ettiğini söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen ve en düşük emekli aylığını 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükselten torba kanun teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Düzenlemenin emeklilere gerçek anlamda bir zam getirmediğini savunan Dinçer, "Emekliye zam değil, sefalet ücreti verdiniz" dedi.

Dinçer, yaklaşık 5 milyon 100 bin emekliyi ilgilendiren düzenlemenin iktidar tarafından "müjde" olarak sunulduğunu belirterek, kök aylıklarda herhangi bir artış yapılmadığını ifade etti. "Kulağa bir zam gibi geliyor ama değil. Emeklinin yıllarca ödediği primlerle hak ettiği kök aylığı değişmiyor. Emekliye zam yapılmıyor, zam yapılmış gibi gösteriliyor. Bu, muhasebe kalemleriyle yapılmış bir oyundur" dedi.

Torba kanun teklifiyle devletin Sosyal Güvenlik Kurumu'na sağladığı yüzde 25'lik katkının 1 Ağustos itibarıyla kaldırılacağını belirten Dinçer, bunun sosyal güvenlik sistemini olumsuz etkileyeceğini savundu.

Devletin sosyal güvenlik sistemine katkısının gelir dağılımındaki adaletsizliği azaltan önemli bir unsur olduğunu söyleyen Dinçer, "Bir yandan emekliye zam veriliyor gibi yapılıyor, diğer yandan sistemin finansmanı ortadan kaldırılarak emekli aylıkları ve sağlık harcamaları baskı altına alınıyor. Sosyal güvenlik hakkını sağlamakla görevli devletin sorumluluğu azaltılıyor" ifadelerini kullandı.

Kanun teklifinde şirketlere yönelik vergi avantajları bulunduğunu da dile getiren Dinçer, iktidarın emeklilere aynı yaklaşımı göstermediğini savundu.

Dinçer, "Birkaç ayrıcalıklı şirkete damga vergisi muafiyeti ve kurumlar vergisi indirimi uygulanırken, sıra emekliye gelince cebinize akrep giriyor. Emekliye tek bir kişinin yaşama maliyetinin yarısını bile vermiyorsunuz. Emekliyi kira ödeyemez, ilacını yarıya böler, markette aldığı ürünü rafa bırakır hale getirdiniz. Emekliye zam değil, sefalet ücreti verdiniz" dedi.

"EMEKLİ ONURLU BİR YAŞAM İSTİYOR"

Enflasyon oranlarının emeklilerin yaşadığı gerçek hayat pahalılığını yansıtmadığını ileri süren Dinçer, açıklanan yüzde 17,76'lık enflasyon oranının kira, ilaç, elektrik ve doğalgaz giderlerini karşılamadığını savundu.

Anayasa'nın sosyal devlet ve sosyal güvenlik hakkını düzenleyen hükümlerini hatırlatan Dinçer, "Emekli sizden sadaka istemiyor; alın terinin karşılığını, onurlu bir yaşamı istiyor. Bir ömür verdiği emeğin karşılığını almak istiyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA