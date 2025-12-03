CHP'li Demir: "Türk Tarımı ve Çiftçi İflasın Eşiğine Sürüklenmiştir"

(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, " Ziraat Bankası'na olan çiftçi borçlarının dokuz ayda 889,8 milyar liraya çıkması, tarım sektörünün çöküş noktasına geldiğinin açık göstergesidir. Yakın izlemedeki kredilerdeki yüzde 69,9'luk artış, borçların artık çevrilemediğini kanıtlamaktadır. Bu tablo yalnızca ekonomik bir veri değil, yıllardır sürdürülen yanlış tarım politikalarının faturasının ta kendisidir. Türk tarımı ve çiftçi iflasın eşiğine sürüklenmiştir" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, çiftçilerin artan borçlarına ilişkin açıklama yaptı. Demir, şunları kaydetti:

Demir, mazot ve gübre gibi temel girdilerdeki fiyat artışlarına karşı önlem alınmamasının üreticiyi çıkmaza soktuğunu vurgulayarak "Çiftçi daha mahsulünü toplamadan zarar eder duruma geldi. Çözüm, çiftçiyi daha fazla borçlandırmak değil; borç yükünü hafifletmek, üretim maliyetlerini düşürmek ve sürdürülebilir destek modelleri oluşturmaktır. Tarımda ciddi bir planlama ve politika eksikliği vardır. Hem iklim değişikliğine uyumlu hem de ülkenin ihtiyaçlarına göre ürün deseni belirlenmelidir. Tarım bu ülkenin bel kemiğidir; çiftçinin emeğinin ve toprağın bereketinin heba edilmesine izin veremeyiz" dedi.