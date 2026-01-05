Deniz Demir'den Tüik'e Enflasyon Tepkisi: "Bu Bir İstatistik Hatası Değil, Emekçinin Cebinden Alıp Yandaşa Aktaran Bilinçli Bir Gelir Transferidir"

(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, TÜİK'in aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin, "Bu bir istatistik hatası değil, emekçinin cebinden alıp yandaşa aktaran bilinçli bir gelir transferidir" dedi.

TÜİK'in açıkladığı aralık ayı enflasyon verilerine göre, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yılın ilk yarısında yüzde 12,19; memur ve memur emeklileri ise yüzde 18,61 zam alacak.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, yaptığı yazılı açıklamada, TÜİK'in aralık ayı enflasyonunu aylık yüzde 0,89, yıllık yüzde 30,89 olarak açıklamasının hayatın gerçekleriyle örtüşmediğini belirtti. Açıklanan bu rakamların emekçi ve emekliyi doğrudan mağdur ettiğini vurgulayan Demir, gerçek enflasyonun pazarda, mutfakta ve kira fiyatlarında açıkça görüldüğünü ifade etti.

Demir, şunları kaydetti:

"Bu ülkede pazara çıkan, mutfağa giren, kira ödeyen herkes gerçek enflasyonun TÜİK'in açıkladığı oranların çok üzerinde olduğunu biliyor. Emekçinin ve emeklinin maaşı, kağıt üzerindeki bu sahte oranlara göre bilinçli olarak baskılanıyor. Bu bir hesap yanlışı değildir. Emekçinin cebinden alınan, yandaşa aktarılmaktadır. Bu açık bir gelir transferidir. Rakamları eğip bükerek adalet sağlanamaz. Emeği değil ayrıcalığı koruyan bu ekonomik düzeni kabul edilemez."