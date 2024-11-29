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CHP'li Demir, Sahte Dolar Krizini Meclis Gündemine Taşıdı

CHP'li Demir, Sahte Dolar Krizini Meclis Gündemine Taşıdı
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CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, sahte dolar krizi nedeniyle döviz işlemlerinin durma noktasına geldiğini ve esnafların büyük tedirginlik yaşadığını belirtti. Meclis’e araştırma önergesi sundu.

(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir "sahte dolar krizi"ni meclis gündemine taşıdı. Demir, "Döviz işlemleri durma noktasına geldi. Sahte para krizi ülkemizdeki ekonomik hayatı temelden sarsıyor ve hem satıcının hem de alıcının tedirginlik duymasına neden oluyor. Uzmanlar, sahte para furyasının sadece İstanbul ile sınırlı kalmadığını ifade etti. Birçok ilde esnaflar sahte para tedirginliği yaşıyor" dedi.

Piyasaya 600 milyon değerindeki sahte 50 ve 100 dolarlık banknotlar sokulduğu iddiası döviz işlemlerini durma noktasına getirmiş, bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir sahte dolar krizini meclis gündemine taşıdı. Demir sahte 50 ve 100 dolar krizinin araştırılması için Meclis Başkanlığına araştırma önergesi verdi. Sahte dolar furyasının ekonomik güvenliği sarstığını ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"Döviz işlemleri durma noktasına geldi"

"Özellikle esnaflar yaşanan sahte para krizi sebebiyle rahat satış yapamıyorlar. Döviz işlemleri durma noktasına geldi. Sahte para krizi ülkemizdeki ekonomik hayatı temelden sarsıyor ve hem satıcının hem de alıcının tedirginlik duymasına neden oluyor. Uzmanlar, sahte para furyasının sadece İstanbul ile sınırlı kalmadığını ifade etti. Birçok ilde esnaf sahte para tedirginliği yaşıyor. Sahte dolarların vatandaş tarafından ayırt edilmesi çok zor. Öyle ki bu sahte banknotların yazılım güncellemesi yapılmayan para sayma makinelerinden de geçtiği anlaşılmış."

"Kalpazanlık faaliyetlerinin engellenmesi gerekmektedir"

Araştırma önergesinin gerekçesinde, "Yaklaşık 1 buçuk aydır piyasada sahte 50 ve 100 dolar paniği yaşandığı belirtilmektedir. Bu banknotların yazılım güncellemesi yapılmayan para sayma makinelerinden de geçtiğinin anlaşılması üzerine, bankalar ve döviz büroları alımları durdurmuştur. Para sayma makinelerinde de geçen sahte dolarların ayırt edilmesi oldukça zordur. Para sayma makineleri ithal olduğu için güncellemeleri de yurt dışından yapılabilmektedir. Kalpazanlık faaliyetlerinin sadece dolar ile de sınırlı kalmadığı ortaya çıkmıştır. Fatih ve Zeytinburnu'nda sahte para basımı yapıldığına dair elde edilen bilgiler sonrası, 2 adrese eş zamanlı operasyon yapılmıştır. İstanbul'da düzenlenen operasyonda sahte 3 milyon 600 bin Euro ele geçirilmiş, 1 şüpheli gözaltına alınmıştır. Bu sebeple ülkemizde 600 milyon dolar tutarında sahte 50 ve 100 dolarlık banknotlar yayıldığı iddialarının araştırılması, kalpazanlık faaliyetlerinin engellenmesi gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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