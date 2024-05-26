CHP'li Çakırözer: Sudan'dan yapılacak ithalat kendi üreticilerimizin aleyhine olacak

( ANKARA ) - CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edilen Türkiye Cumhuriyeti ve Sudan Cumhuriyeti Arasında Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması kapsamında Cumhurbaşkanına doğrudan yetki verilmesine ilişkin kanun teklifine tepki gösterdi. Teklifle, Sudan'dan 50 bin büyükbaş, 2 bin küçükbaş hayvan, 8 bin ton et, 2 bin ton tereyağı, 2 milyon yumurta ithal edileceğini belirten Çakırözer, "Bu ithalat bizim kendi üreticilerimizin aleyhine olacak" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti ve Sudan Cumhuriyeti Arasında Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması kapsamında Cumhurbaşkanına doğrudan yetki verilmesine ilişkin kanun teklifi TBMM Dışişleri Komisyonu'nda edildi. Teklife, CHP'li üyeler muhalefet şerhi koydu.

Komisyon Üyesi CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, komisyonda teklifle ilgili yaptığı konuşmada şunları söyledi:

" Türkiye'de hayvancılık bitme noktasına getirildi. Bizim çiftçilerimiz, üreticilerimiz destek beklerken yüzde 100 kota içi tarife indirimi uygulanarak Sudan'dan tarımsal ve hayvansal gıdalar ithal edilecek. İthal edilecek ürünler arasında 50 bin büyükbaş, 2 bin küçükbaş hayvan, 8 bin ton et, 2 bin ton tereyağı, 2 milyon yumurta, 500 ton bal, 5 bin ton patates, 5 bin ton domates, bin ton sarımsak, 2 bin ton üzüm, her biri 5 milyar ton olmak üzere buğday, arpa, yulaf, mısır, 2 bin ton buğday unu yer almakta. Bu ürünlerin istisnasız tamamı Türkiye'de yetiştiriliyor. Sudan'dan yapılacak bu ithalat bizim kendi üreticilerimizin aleyhine olacak. Üreticilerimizin haklarını korumak Meclis'in temel görevi olmalıdır" dedi.

At, eşek ve domuz eti de listede

Türkiye'nin Sudan'dan sıfır vergi ile ithal edilmesini kabul ettiği ürünlerin listesinde 500 ton (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş) at, eşek, katır veya bardo etleri ile 500 ton sığır, domuz, koyun, keçi, eşek, katır veya bardoların yenilen sakatatının da bulunması dikkat çekti. Anlaşmaya göre, Türkiye de Sudan'a indirilmiş vergi tarifesi ile balina, fok, papağan ve bazı diğer hayvanları ihraç edecek.

"Türkiye'de hayvancılığı bitirdiniz"

CHP'li Çakırözer, Türkiye'de kapsamlı politikalar uygulanarak Türkiye'deki üreticilerin desteklenmesi gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

"Eskişehir'de Beylikova ilçemiz 'süt diyarı' olarak anılır. Ama şimdi Beylikova'da insanlar süt bulamıyor, hayvan bulamıyor. Hayvancılık bitme noktasında. Ama bakıyoruz önümüze getirdiğiniz bu anlaşmanın ekleri arasında ek 1.2b Türkiye'nin Tarım Ürünlerinde Kota Bazı Tavizleri başlıklı belge uyarınca, yüzde 100 kota içi tarife indirimi uygulanarak Sudan'dan ithal edilecek ürünler arasında; 50 bin büyükbaş, 2 bin küçükbaş hayvan, 8 bin ton et, 2 bin ton tereyağı, 2 milyon yumurta, 500 ton bal, 5 bin ton patates, 5 bin ton domates, 1 bin ton sarımsak, 2 bin ton üzüm, her biri 5 milyar ton olmak üzere buğday, arpa, yulaf, mısır, 2 bin ton buğday unu yer almaktadır. Bu ürünlerin istisnasız tamamı Türkiye'de yetiştirilmektedir. Sudan'dan yapılacak bu ithalatın belirtilen şekilde düzenlenmesi iç piyasanın ve kendi üreticilerimizin aleyhine olacaktır" dedi.