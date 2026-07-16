Haberler

CHP'li Burhanettin Bulut: "Saray Dakikada 32 Bin 562 TL Harcadı"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın yılın ilk altı ayında 8 milyar 486 milyon TL harcadığını belirterek, bu miktarın 302 bin asgari ücretlinin veya 424 bin emeklinin maaşına eşit olduğunu söyledi.

(ANKARA) - CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, "Cumhurbaşkanlığı Sarayı, yine itibardan tasarruf etmedi. Millet açmış, ay sonunu getiremiyormuş, faturalarını ödeyemiyormuş, ne gam. Yılın ilk altı ayında harcanan toplam para 8 milyar 486 bin 566 bin TL. 302 bin 276 asgari ücretlinin veya 424 bin 328 emeklinin maaşını 6 ayda harcadılar. Saray dakikada 32 bin 562 TL, saatte yaklaşık 1 milyon 953 bin TL, günde yaklaşık 46 milyon 887 bin TL harcadı" dedi.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı Sarayı, yine itibardan tasarruf etmedi. Millet açmış, ay sonunu getiremiyormuş, faturalarını ödeyemiyormuş; ne gam. Yılın ilk altı ayında harcanan toplam para: 8 milyar 486 bin 566 bin TL. 302 bin 276 asgari ücretlinin veya 424 bin 328 emeklinin maaşını 6 ayda harcadılar. Saray: Dakikada 32 bin 562 TL, saatte yaklaşık 1 milyon 953 bin TL, günde yaklaşık 46 milyon 887 bin TL harcadı."

Saray'ın harcamaları: Ocak: 1 milyar 850 milyon 432 bin TL, Şubat: 1 milyar 528 milyon 730 bin TL, Mart: 778 milyon 655 bin TL, Nisan: 1 milyar 734 milyon 487 bin TL, Mayıs: 1 milyar 746 milyon 290 bin TL, Haziran: 847 milyon 972 bin TL."

Kaynak: ANKA
Haluk Levent'in kardeşi de işin içinde! Ahbap'a yapılan bağış paraları bakın nerelere akıyormuş

Bir rezilliği daha ifşa oldu! Bağış parasıyla kardeşe kıyak

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıllar önce 'Haluk Levent'e bu ülke laf söyletmez' diyen Gülben Ergen'den dikkat çeken çıkış

"Haluk'a bu ülke laf söyletmez" demişti! Gülben Ergen'den sitem
Nasuh Mahruki hakkında '15 Temmuz' paylaşımı nedeniyle gözaltı kararı

15 Temmuz paylaşımı nedeniyle hakkında gözaltı kararı verildi

Ünlülere yeni dalga operasyon! Sıla, İlyas Yalçıntaş ve Fatih Aksoy gözaltında, listede 25 isim var

Sıla, İlyas Yalçıntaş ve Fatih Aksoy gözaltında! Listede 25 isim var
Ne Yürüyüş ne de İstiklal! İşte Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin ismi

Ne Yürüyüş ne de İstiklal! İşte kuracağı yeni partinin ismi

Haluk Levent'in savcılık ifadesi ve cezaevine götürüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı

İşte Haluk Levent'in savcılık ifadesi ve cezaevine sevk anları
Vergi ve cezalardan dert yanan İdris Usta'dan acı haber

Vergi ve cezalardan dert yanan İdris Usta'dan acı haber
Yargıtay son noktayı koydu: Hasta eşe bakmamak boşanma sebebi sayıldı

Nikahtan hemen önce o soru boşuna sorulmuyor: Boşanma sebebi oldu