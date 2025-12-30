Bekir Başevirgen: "Küçük Dükkanlarında Karın Tokluğuna, El Emeğiyle Çalışan Mahalle Esnafımız Basit Usulden Devam Etmelidir"

(ANKARA) - CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, yeni yılla birlikte gerçek usulde vergi ödeyecek esnafı ziyaret etti. Esnaf bu durumla baş etme şansları olmadığını belirterek dükkanlarını kapatacağını belirtirken Başevirgen, "Kapanan sadece dükkanlar değil, mahalle kültürü olacak. Dükkanlarını kapatacak esnaflarımız bu işleri yapan son nesil, bu işleri yapacak başka kimse yok. İktidara çağrımızdır; küçük dükkanlarında karın tokluğuna, 50-60 yıldır el emeğiyle çalışan mahalle esnafımız basit usulden devam etmelidir" dedi.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, yeni yılla birlikte basit usul yerine gerçek usulde vergi ödemeye başlayacak esnafı Manisa'da ziyaret etti. Esnaf Başevirgen'e, gerçek usulde vergi ödemeye başlamaları durumunda dükkanlarını kapatmaktan başka çareleri kalmadığından yakındı.

"İktidar partisi olarak bir gel, esnafın halini bir gör"

Hırdavat dükkanı işleten bir esnaf, "Esnafın beli bükük daha da bükülmek isteniyor. Benim yaşım 55, baypas geçirdim, çocuk okutuyorum. Şuradan üç-beş kazandığımızla evimizi geçindirmeye çalışıyoruz. Ama işler bu şekilde olursa yani esnaf büyük deftere sokulmaya çalışılırsa biz burayı kapatmak zorundayız, ödeyemeyiz. Buna devletin bir çözüm bulmasını istiyoruz. Biz muhasebeciye vereceğimiz parayı devlete verelim. Artık çalışmaya yaş itibarıyla gücümüz kalmadı. İnsanlar bunun altından kalkamaz. İktidar partisi olarak bir gel, esnafın halini bir gör. 'Senin ne derdin var, para kazanabiliyor musun' diye sor. Bak benim hesaplarıma, ben eksilerdeyim. Bütün esnaf şu an eksilerde, kredi kartları patlamış durumda" ifadelerini kullandı.

"Ben bu iş bırakırsam ölürüm"

Saat tamircisi bir başka esnaf, "1969'da açtım burayı, dört metrekare burası. El emeğimle çalışıyorum. Devlet şu anda deftere tabi tutacak. Balık sudan çıkınca ne olur, ölür. Ben bu iş bırakırsam ölürüm. Basit usul kalkarsa para kazanmam mümkün değil. Basit usul kalkarsa bu dükkanı kapatacağım, tezgah atacağım" dedi.

56 yıllık bir tamirci, "Deftere sokuyorlar bizi, ben buradan define mi kazanıyorum? Yedi yaşından beri bu işi yapıyorum ben. 10 metrekare burası. ya dükkanı kapatacağım ben ya geleceğim kaçak çalışacağım. Ne kazanıyorum ki buradan, bir boğaz tokluğuna çalışıyorum" diyerek isyan etti.

"Baş etme şansım yok, kapatacağız dükkanı"

Çiçekçilik yapan esnaf da yine basit usulden gerçek usule geçmeleri durumunda dükkanlarını kapatmaktan başka çarelerinin kalmadığını ifade etti. Çiçekçi esnafı, "Devam ettirme şansımız yok. Zaten günlük bin-iki bin lira paralarla çalışıyoruz. Dün muhasebecim geldi, 3 bin lira ücret istiyor. 'Hiç iş yapma, aylık senden 15 bin lira para çıkacak' diyor. Benim bu parayı kazanma şansım yok, ben işe gireceğim. Bir kanun yayınlarsın, dersin ki 'Basit usulde olan herkes yıllık bana 25 bin lira para versin' de. Çıkaralım, verelim. Bu durumla baş etme şansım yok, kapatacağız dükkanı. Başka yapacak hiçbir şey yok" diye konuştu.

"Aylığımızı götürüyoruz muhasebeye veriyoruz"

82 yaşında bir esnaf ise şunları söyledi:

"Ben buradan çekildiğim zaman burada bir tane ocak memesi sıkacak insan yok. Deftere, kitaba ben ne yazacağım? Basit usul kalkarsa bu işi yapma şansım yok. Burada zaten hızlı bir kazanç yok. Akşama kadar üç tane ocak sökersem 900 lira para yapar. Aylığımızı götürüyoruz, muhasebeye veriyoruz. Muhasebe ücretini ödeme gücüm yok. Basit usul kalkarsa 50 yıllık dükkan kapanacak."

"Kapanan sadece dükkanlar değil, mahalle kültürü olacak"

El emeğiyle yıllardan beri ekmek paralarını kazanan esnafın basit usulden gerçek usule geçmeleriyle birlikte dükkanlarını kapatmak zorunda kalacaklarına dikkat çeken Başevirgen ise, "10-15 metrekareyi geçmeyen dükkanlarında el emeğiyle 50-60 yıldır çalışan esnaflarımız basit usulden gerçek usule geçmeleriyle birlikte dükkanlarını kapatacaklarını ifade ediyor. Kapanan sadece dükkanlar değil, mahalle kültürü olacak. Dükkanlarını kapatacak esnaflarımız bu işleri yapan son nesil, bu işleri yapacak başka kimse yok. Bu dükkanların kapanması demek mahalle esnaflığı kültürünün de sona ermesi demek. İktidara çağrımızdır: Küçük dükkanlarında karın tokluğuna, 50-60 yıldır el emeğiyle çalışan mahalle esnafımız basit usulden devam etmelidir" dedi.