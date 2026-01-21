CHP'li Başevirgen: "Huzurevi Emekli İçin Artık Erişilemez Bir Lüks Haline Geldi"

(ANKARA)- CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a soru önergesine, 2025 yılı itibarıyla devlet huzurevlerinde tek kişilik en ucuz oda fiyatının 9 bin 736 liradan başladığı ve 11 bin 87 liraya kadar çıktığı yanıtını verdiğini belirterek, "Huzurevi emekli için artık erişilemez bir lüks haline geldi" dedi.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın huzurevi ve yaşlı bakım merkezlerine ilişkin soru önergesine verdiği yanıtla ilgili açıklama yaptı. Başevirgen, Göktaş'ın verdiği yanıta göre emekli memur maaşına yapılan zam oranında artış gösteren en ucuz tek kişilik odanın fiyatı 9 bin 736 lira, en yüksek tek kişilik oda fiyatının ise 11 bin 87 lira olduğunu belirtti. Başevirgen, "Huzurevi emekli için artık erişilemez bir lüks haline geldi. Emeklinin maaşı iktidar eliyle eritildi, açlığa, barınma krizine mahkum edildi" dedi.

"Bu bir tercih değil, AKP'nin bilinçli politik sonucudur

İktidarın emeklileri maliyet olarak gördüğünü ifade eden Başevirgen, "AKP'nin sosyal politika anlayışı, yaşlıyı kamusal bir sorumluluk olarak görmek yerine ticari bir maliyet kalemi olarak ele alıyor. Huzurevleri sosyal hizmet olmaktan çıkarılıp, ücretli işletmelere dönüştürülmüş durumda. Yüzlerce emekli ve kimsesiz yaşlı, yüksek maliyetleri nedeniyle huzurevlerine giremediği için 5-6 bin liralık denetimsiz otellerde, pansiyonlarda, hijyen ve güvenlikten yoksun odalarda yaşam mücadelesi veriyor. Bu bir tercih değil, AKP'nin bilinçli politik sonucudur" ifadelerini kullandı.

"Huzurevlerinin kapısından çevrilen on binlerce yaşlı bilerek sistemin dışında bırakılıyor"

Başevirgen, Bakan Göktaş'ın soru önergesine verdiği yanıtta 'Geliri olmayanlardan ücret alınmıyor' diyerek sorumluluktan kaçtığını öne sürerek, "Ancak bu ifade aynı zamanda bir itiraftır. Biraz geliri olan ama insanca yaşamaya yetmeyen emekli maaşı, AKP'ye göre bu yüksek huzurevi kiralarını 'ödeyebilir' sayılıyor. Açlık sınırının altındaki 20 bin liralık maaşı olduğu için ücretsiz kabul edilmeyen, ancak ücretli huzurevlerinin kapısından çevrilen on binlerce yaşlı bilerek sistemin dışında bırakılıyor. Bu durum, sosyal devletin değil, sosyal elemenin göstergesidir" dedi.

"Yaşlı yurttaş otel odalarına sürülüyorsa, bunun adı ihmaldir"

Başevirgen, iktidarın ekonomi politikaları nedeniyle emeklinin kira ödeyemez, ilaç alamaz, huzurevine ulaşamaz hale geldiğini belirterek, "Yaşlılık artık korunması gereken bir dönem değil, iktidarca tasarruf yapılacak bir alan olarak görülüyor. Bu ülkede yıllarca çalışan, prim ödeyen yaşlılarımıza verilen mesaj net: 'Paran varsa yaşlan, yoksa kaderine razı ol.' Bu tablo sosyal devletin değil, AKP'nin yarattığı derin sosyal adaletsizliğin sonucudur. Yaşlı yurttaş otel odalarına sürülüyorsa, bunun adı ihmaldir, tercihtir, sorumsuzluktur" dedi.