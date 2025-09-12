CHP'li Barut: Pamuk Alım Fiyatı 40 Liranın Üstünde Olmalı

(ANKARA) - CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, hasadı başlayan pamukta üreticinin yüzünün gülmesi için kilogram alım fiyatının 40 liranın üstünde olması gerektiğini söyledi. AK Parti iktidarının savaş içindeki Suriye'den bile pamuk ithal ettiğini vurgulayan Barut, "Beyaz altın pamuk, yine çiftçinin kara talihi olmasın, üreticilerimizin artık yüzü gülsün" dedi.

Çukurova'da pamuk hasadı başlarken tarladan seslenen CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, "Hasat vakti yine pamuk üreticileri bu yıl da kara kara düşünüyorlar. Çünkü pamuk alım fiyatları ne olacak bilmiyorlar. Belirsizlik sürüyor. 2025 yılı için bir kilogram pamuğun üretim maliyeti 30 liranın üzerinde. Eğer çiftçinin pamuktan yüzü gülecekse alım fiyatı 40 lira ve üzerinde olması gerekiyor. Ancak bugünlerde piyasada pamuğun fiyatı 28-29 lira. Bu tutar, üretim maliyetinin altında, çiftçiyi kurtarmaz. Zaten yok olmaya yüz tutmuş pamuk, önümüzdeki yıllarda daha da azalacak" diye konuştu.

"Suriye'den bile ithal ediyorlar"

Türkiye'de 1998 ve 1999 yıllarında yaklaşık 760 bin hektar alanda pamuk ekildiğini anımsatan Barut, şöyle devam etti:

"Bu yıl pamuk ekim alanı 395 bin hektara düştü. Son 4-5 yıldır pamuk üretim alanları sürekli azalmakta. Hatta 2024 yılına göre bu sene pamuk üretim alanı yüzde 15 eksilmiş, üretim miktarının da yüzde 19 azalacağı öngörülmektedir. Geçen yıl üretim miktarımız 860 bin tonken bu yıl ülke genelinde 700 bin ton pamuğun üretileceği tahmin ediliyor. Türkiye pamuk tüketimi ise yaklaşık 1.5 milyon tondur. Üretim ile tüketim arasındaki 850 bin tonluk pamuğu da 1.5 milyar dolar para vererek ithal ediyorlar. İthalat yapılan ülkeler ise ABD, Brezilya, Yunanistan, hatta savaş içindeki komşumuz Suriye'den bile pamuk ithalatı yapılıyor. Bir başka deyişle, iktidar kendi çiftçimizi destekleyeceğine maalesef başka ülkelerin çiftçilerini destekliyor."

"AKP iktidarı 30 milyar doların üzerinde pamuk ithalatı yaptı"

Pamuğun yok olmaması için üretim ve üreticinin desteklenmesi gerektiğini ifade eden Barut, şunları kaydetti:

"Pamuk maliyetinin altında kalan fiyatları da, eksik kalan kısımları da aradaki farkı prim olarak vermeliler. Artık pamukta destekleme üretim bazlı değil alan bazlı oldu. Bu nedenle şu anda pamuk üreticilerin eline geçen alan bazlı destek miktarı kiloda 1.5 liradır. Bu çok komik ve düşük rakamdır. Pamuğun 1 kilodaki destekleme miktarı 7-8 lirayı bulacak şekilde olmalıdır. Tekstil, yağ, yem ve konfeksiyon sanayisinin hammaddesi olan, 30'dan fazla işkolu bulunan pamuğun üretimini artırmamız gerekiyor. Bugüne kadar AKP iktidarı 30 milyar doların üzerinde pamuk ithalatı yaptı. Yazıktır, günahtır. Bu ithalata harcanan parayı Türk çiftçisine, pamuk, limon, soya ve tüm üreticilere vermemiz gerekiyor. Aksi takdirde önümüzdeki dönemde pamuk ekim alanları çok daha düşecektir."