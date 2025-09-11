CHP'li Bakırlıoğlu: Kamu-Özel İşbirliği Projeleri 'Kara Delik' Haline Geldi

(ANKARA)- CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan verilere ilişkin "Rakamlara baktığımız zaman 'cebimizden tek kuruş ödemeyeceğimiz' dedikleri o kamu özel işbirliği projeleri adeta bir kara delik haline gelmiş. Bu kara delik devletin şu anda yönetmekte olduğu, işletmekte olduğu karayollarını ve köprüleri de yutar hale gelmiş" dedi.

CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, açıklanan Orta Vadeli Program'a (OVP) ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakırlıoğlu, şunları kaydetti:

"Bütçe açığı her geçen gün artmakta ve Hazine Bakanlığı da Maliye Bakanlığı nda çok ciddi bir kaynak arayışına girmiş durumda. Orta vadeli plan açıklandı. Bu orta vadeli plana bakıldığı zaman 2026 yılında 185 milyar liralık bir özelleştirme geliri tahmin edilmekte. 2025 yılında bu rakamın 21 milyar lira olduğu düşünülürse önümüzdeki yıl çok ciddi özelleştirmeler yapılacak. Basından gördüğümüz kadarıyla devletin şu anda işletmekte olduğu otoyollar ve köprüler de büyük ihtimalle özelleştirilecek.

"Otoyollar, hastaneler artık bir kara delik haline gelmiş"

Peki neden böylesine kaynak arayışına ihtiyacımız var? Başta çok ciddi faiz ödemeleri var. Başka ne var? Rakamlara baktığımız zaman 'cebimizden tek kuruş ödemeyeceğimiz' dedikleri o Kamu Özel İşbirliği projeleri adeta bir kara delik haline gelmiş. Rakamlar çok ciddi. 2025 yılında bu kamu özel işbirliği projelerine harcanacak tutar 200 milyar lira. 2017 ile 2024 yılları arasında da 384 milyar lira para harcanmış. Sadece 2025'in ilk sekiz ayında şehir hastanelerine harcanan para 76 milyar lira. Evet dediğimiz gibi artık bu Kamu Özel İşbirliği projeleri hani diyorlar diye bize, 'cebimizden tek kuruş para çıkmadan yaptık' dedikleri bu köprüler, otoyollar, hastaneler artık bir kara delik haline gelmiş ve bu kara delik devletin şu anda yönetmekte olduğu, işletmekte olduğu karayollarını ve köprüleri de yutar hale gelmiş.