TBMM Genel Kurulu... CHP'li Kaya, Sel ve Hortumdan Etkilenen Çiftçilerin Sesi Olmak İçin Kürsüye Yağmurlukla Çıktı

(TBMM) - CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, TBMM Genel Kurulu'nda söz alarak Antalya'nın farklı ilçelerinde yaşanan dolu, sel ve hortum afetlerinde zarar gören çiftçilerin sorunlarını gündeme getirdi. Kaya, afetten etkilenen üreticilere gerekli desteklerin sağlanmasını talep etti.

Konuşmasına afetten etkilenen çiftçilerin talebi üzerine giydiği yağmurlukla çıkan Kaya, İç Tüzük'e bağlı kalarak bunu çıkaracağını belirterek, "Buradan tüm çiftçilerimize selam olsun" dedi.

Gazipaşa ilçesinde yaşanan dolu felaketinde Beyrebucak, Çobanlar ve Macar mahallelerinde yaklaşık 200 dekar örtü altı üretimin zarar gördüğünü aktaran Kaya, 29 Mayıs'ta Gazi Mahallesi ve Beyobası'nda meydana gelen hortumda da seraların ve evlerin zarar gördüğünü, ancak o dönemde afetle ilgili herhangi bir işlem yapılmadığını söyledi. Kaya, devam eden hasar tespit çalışmalarında Gazipaşalı çiftçilerin unutulmamasını ve gereken desteğin verilmesini istedi.

Manavga'da yaşanan hortumda Çolaklı, Büklüce ve Denizyaka mahallelerinde yüzlerce dönüm örtü altı üretimin ve evlerin zarar gördüğünü belirten Kaya, Denizyaka Mahallesi'nde caminin minaresinin yıkıldığını hatırlatarak, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ve vatandaşların yaralarının bir an önce sarılması gerektiğini ifade etti.

Aksu'da Boztepe, Kumköy, Kundu, Kemerağzı, Karaçallı, Çalkaya, Kurşunlu, Dumanlar ve Solak mahallelerinin afette büyük zarar gördüğünü söyleyen Kaya, DSİ'nin kanal ve yol temizliklerini yeterince yapmaması nedeniyle su taşkınları yaşandığını ve birçok çiftçinin mağdur olduğunu dile getirdi.

Kaya, DSİ'yi bu eksiklikleri gidermeye davet etti. Aksu Çayı'nda yaklaşık 40 teknenin zarar gördüğünü belirten Kaya, güvenli bir çekek yeri yapılmasını ve zararların telafi edilmesini talep etti.

Kumluca'nın da sel ve hortumdan etkilendiğini ifade eden Kaya, Salur, Göksu, Baysı, Akıncı ve Akmaz çaylarının ıslah çalışmalarının ivedilikle tamamlanması gerektiğini söyledi. Üleşik Deresi için gerekli kamulaştırma ödeneklerinin tahsis edilmesini ve Kömür Ocağı Göleti'nin tamamlanmasını talep etti.

Finike, Demre ve Kaş ilçelerinin de afetten zarar gördüğünü aktaran Kaya, afetten etkilenen çiftçilerin büyük bölümünde TARSİM sigortası bulunmadığını, sigortası olan üreticilerde ise eksperlerin yüzde 100 zarar olan yerlerde yüzde 40–50 oranında zarar tespiti yaptığını söyledi.

Kaya, Aksu ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde doluda camları kırılan bir seradan getirdiği domatesi göstererek, "Ürünlerin hepsine cam parçaları saplanmasına rağmen TARSİM yüzde 50 zarar yazmış. Çiftçi bu durumda ne yapsın?" dedi.

CHP'li Kaya, TARSİM sigortası şartı aranmaksızın afetten zarar gören tüm çiftçilerin zararlarının karşılanmasını, çiftçilerin resmi kurumlara olan borçlarının faizsiz iki yıl ertelenmesini ve serasını tamamen kaybeden üreticilerin hibe ve desteklerle yeniden üretime kazandırılmasını istedi. Kaya ayrıca, bankalar ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden kredi başvurularında SGK prim borcu veya vergi borcu yoktur şartının kaldırılmasını öngören kanun teklifine tüm siyasi partileri destek vermeye çağırdı.