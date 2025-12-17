CHP'li Avşar'dan Kanun Teklifi: "Kyk Burs ve Kredileri Asgari Ücretin Artış Oranına Sabitlensin"

(ANKARA)- CHP Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, öğrencilere verilen KYK burs ve öğrenim kredisindeki artışın asgari ücretin artış oranına sabitlenmesine ilişkin kanun teklifi verdi. Avşar, öğrenim kredisi ve burs miktarlarının asgari ücretin; önlisans ve lisans öğrenimi görenler için 1/3'ü oranında, yüksek lisans öğrenimi görenler için 1/2'si oranında, doktora öğrenimi görenler için 3/4'ü oranında arttırılmasını önerdi.

CHP'li Avşar, KYK burs ve öğrenim kredisindeki artışın asgari ücretin artış oranına endekslenmesine ilişkin hazırladığı kanun teklifini, TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklifin gerekçesinde, yoksulluğun toplumsal sonuçları olan bir sosyal kriz olduğunu ve kitlesel bir hal aldığına dikkat çeken Avşar, "TÜİK'in Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması'na göre Türkiye'de en az 17 milyon 821 yurttaş en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayacak kadar yoksuldur. Yoksulluk oranı yüzde 21,2'ye yükselirken her on yurttaştan ikisi yoksul hale gelmiştir" dedi.

Yoksulluğun her geçen gün arttığını söyleyen Avşar, mevcut maaşların açlık ve yoksulluk sınırının altında kaldığını ifade etti. Hane halkının tüketim harcamaları incelendiğinde, yoksulluğun en net hissedildiği alanların en temel ihtiyaçlar olduğu görüldüğünü belirten Avşar, çeşitli araştırmalara göre 2023'te toplam hane halkı başına aylık ortalama tüketim harcamasının 24 bin 383 TL iken, 2024'te bu tutar neredeyse iki katına çıkarak 45 bin 344 TL'ye ulaştığını kaydetti.

"Okuma maliyeti öğrencilerin büyük bir kısmını çalışmaya sevk ediyor"

Toplam 6 milyon 835 bin 115 yükseköğrenim kurumlarına kayıtlı öğrenci olduğunu belirten Avşar, hali hazırda Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu kredi ve burs miktarlarının önlisans ve lisans öğrencisine 3 bin TL, yüksek lisans öğrencisine 6 bin TL ve doktora öğrencisine 9 bin TL olduğunu hatırlattı.

Avşar, kanun teklifinin gerekçesinde, "İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere büyük şehirlerimizde söz konusu okuma maliyeti daha da artmakta ve öğrencilerin büyük bir kısmını çalışmaya sevk etmektedir. Böylece nitelikli eğitim alma ve kişisel bilgi ve beceri düzeyini artırmada öğrencilerimizi geri kalmaktadır. Bu durum, sağlanan yüksek öğrenim kredi ve burs miktarlarının makul düzeyde artırılmasını zorunlu kılmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Avşar teklifle; öğrenim kredisi ve burs miktarlarının asgari ücretin; önlisans ve lisans öğrenimi görenler için 1/3'ü oranında, yüksek lisans öğrenimi görenler için 1/2'si oranında, doktora öğrenimi görenler için 3/4'ü oranında arttırılması ve her yıl o yıla ilişkin net asgari ücret artış oranında güncellenmesini amaçladıklarını ifade etti.