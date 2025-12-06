Haberler

Aşkın Genç: "Her 3 Gençten 1'i Üretimde Yok, Tarımda 10 Kişiden 8'i Sigortasız"

Güncelleme:
CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Türkiye'deki işsizlik oranları ve gençlerin istihdam durumu üzerine TÜİK verilerini eleştirerek, genç nüfusun üretkenliğinin artırılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, tarım sektöründeki sosyal güvenceden yoksul çalışanların oranının yüksekliğine dikkat çekti.

(ANKARA) - CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, TÜİK tarafından ilan edilen verilere ilişkin olarak, Türkiye'de 6 milyon 954 bin gencin ne eğitimde ne istihdamda olduğunu, tarımda çalışanların büyük bölümünün sosyal güvenceye sahip olmadığını ve toplanan her 5 liralık verginin 1 lirasının faize gittiğini belirtti.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, TÜİK'in son açıkladığı işgücü ve kamu maliyesi verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, geniş tanımlı işsizliğin yüzde 29,6'ya yükseldiğini belirterek, Türkiye'de 12 milyon 41 bin kişinin işsiz ya da eksik çalıştığını hatırlattı. Genç açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Her 10 kişiden neredeyse 3'ü ya iş aramaktan umudunu kesmiş ya da geçici, günü kurtaran işlerde çalışıyor. Bu, ekonominin hızlanamadığının en net göstergesidir."

"Genç nüfusumuz var ama genç üretimimiz yok"

Son bir ayda istihdamda açıklanan artışın tamamının eksik istihdamdan kaynaklandığını belirten Genç, "İstihdam var denilenlerin önemli bölümü tam gün çalışmıyor, tam maaş alamıyor. Rakam büyüyor gibi görünüyor ama gerçekte insanlar geçinemiyor" ifadelerini kullandı. Genç, şunları kaydetti:

"Her 3 gençten 1'i üretimin tamamen dışında. Bu, Türkiye'nin potansiyelinin en az üçte birinin kullanılamadığı anlamına gelir. Genç nüfusumuz var ama genç üretimimiz yok."

Genç, kayıt dışı istihdam oranlarının da dikkat çekici olduğunu belirterek, toplam istihdamın yüzde 26,9'unun sosyal güvenlik kapsamına alınmadığını, tarım sektöründe bu oranın yüzde 83,2'ye yükseldiğini aktararak, "Tarımda çalışan 10 kişiden 8'i sigortasız. Bu yalnızca bugün için değil, geleceğin emeklilik krizinin de habercisidir" dedi.

Faiz ödemelerinin bütçe içindeki payının yüzde 15,7'ye, vergi gelirlerine oranının yüzde 20,8'e çıktığını, dolaylı vergilerin ise toplam vergi gelirlerinin yüzde 63'ünü oluşturduğunu vurgulayan Genç, "Toplanan her 5 liralık verginin 1 lirası faize gidiyor. Verginin ağırlığı ise maaşlının, emeklinin, asgari ücretlinin üzerinde. Bu tablo, çalışanı yoran ama sermayeyi koruyan bir yapı ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Haberler.com
500
title
