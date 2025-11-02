CHP'li Aşkın Genç'ten 2026 Bütçesi Eleştirisi: 'Borç İstikrarı Bütçesi'

(ANKARA)- CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, 2026 bütçesinde faiz giderlerinin 2 trilyon 742 milyar TL'ye ulaşarak yatırım harcamalarının iki katına çıktığını belirterek, "Yatırımın payı faiz ödemesinin yarısı bile değil. Bu bütçe geleceği değil, geçmişin borcunu finanse ediyor. Bu bütçe ekonomik büyümeyi değil faiz ödemelerini büyütüyor. Üretimi değil rantı destekliyor. Faize giden her kuruş, halktan eksilen ekmektir. Adil bir vergi sistemi kurulmadan bütçe gerçekten halkın bütçesi olamaz. Bu nedenle bu bütçeye 'istikrar' değil, borç istikrarı bütçesi diyoruz" dedi.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'ne ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, bütçe rakamlarının iktidarın ekonomi anlayışını açık biçimde ortaya koyduğunu belirterek, "Faiz gideri yatırım harcamalarının iki katı; iç borç çevirme oranı yüzde 143. Bu bütçe, üretimi değil borcu finanse ediyor" değerlendirmesini yaptı.

Genç, bütçede faiz giderlerinin 2 trilyon 742 milyar TL'ye ulaştığını ve bunun Gari Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSHY) yüzde 3,5'ine denk geldiğini vurguladı. 2025'te bu rakamın 2 trilyon 152 milyar TL olduğunu hatırlatan Genç, "Sadece bir yılda 700 milyar liralık ek faiz yükü yaratıldı. İktidar faiz ödemek için borçlanıyor, borçlandıkça daha çok faiz ödüyor. Bu kısır döngünün faturası halkın vergileriyle ödeniyor" ifadelerini kullandı. Genç, Hazine'nin 2025'in ilk sekiz ayında 2 trilyon 976 milyar TL borçlandığını hatırlattı.

"Her 100 liralık borç ödemesi için 143 lira yeni borç alınıyor"

Kamu net borç stokunun 8,9 trilyon TL'ye, iç borç çevirme oranının ise yüzde 143'e çıktığını aktaran Genç, "Her 100 liralık borç ödemesi için 143 lira yeni borç alınıyor. Bu, sürdürülebilir borç yönetimi değil, borcu borçla kapatma siyasetidir" ifadelerini kullandı.

Genç, ayrıca hükümetin "faiz dışı fazla" söyleminin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Faiz dışı fazla 443 milyar TL, faiz gideri 2 trilyon 856 milyar TL. Yani fazla dediğiniz şey, faiz ödemesinin altıda biri bile değil" değerlendirmesini yaptı.

Vergi gelirlerinde adaletin bozulduğunu belirten Genç, dolaylı vergilerin toplam vergi gelirlerinin yarısına yaklaştığını hatırlatarak, "Bu bütçeyi emekçi değil, tüketici finanse ediyor. Hazine raporlarına göre vazgeçilen vergi tutarı GSYH'nin yüzde 3'ü. Yani bütçe açığı kadar gelir, imtiyazlı kesimlerden feragat edilmiş durumda" görüşüne yer verdi.

Yatırım harcamalarının 1 trilyon 312 milyar TL'de kaldığına dikkati çeken Genç, şunları kaydetti:

"Yatırımın payı faiz ödemesinin yarısı bile değil. Bu bütçe geleceği değil, geçmişin borcunu finanse ediyor. Bu bütçe ekonomik büyümeyi değil faiz ödemelerini büyütüyor. Üretimi değil rantı destekliyor. Faize giden her kuruş, halktan eksilen ekmektir. Adil bir vergi sistemi kurulmadan bütçe gerçekten halkın bütçesi olamaz. Bu nedenle bu bütçeye 'istikrar' değil, borç istikrarı bütçesi diyoruz."