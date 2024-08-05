Üye Girişi
Haberler

CHP Milletvekili Aşkın Genç: Enflasyon Yüzde 100'ün Üzerinde

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine ilişkin, gerçek enflasyonun yüzde 100'ün üzerinde olduğunu belirterek, iktidarı enflasyonu düşürmek için çözüm üretmeye davet etti.

(ANKARA) - CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç,  TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine ilişkin, " Recep Tayyip Erdoğan'ı Üzmeyen İstatistik Kurumu, yüzde 62 açıkladı diye enflasyon yüzde 62 mi? Her yerde hissedilen rakam yüzde 100'ün üzerinde. Esnaflarımız, çiftçilerimiz, vatandaşlarımız şikayetçi. Enflasyon canavarını düşürmek için ne gerekirse bir an önce yapılmalı" dedi.

TÜİK'in bugün açıkladığı verilere göre, enflasyon temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3,23 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 61,78 oldu. Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) verilerine göre ise, temmuz ayında enflasyon yüzde 5,91 artarken, yıllık enflasyon yüzde 100,88 olarak hesaplandı.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, gerçek enflasyonun yüzde 100'ün üzerinde olduğunu belirtti. Genç, şunları kaydetti:

"Bu sabah yine TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı. Onların dediğine göre Türkiye'de enflasyon yüzde 62, ENAG'ın açıklamalarına göre yüzde 100'ü aşan bir enflasyon var. Bugün İncesu ilçemizde sabahtan beri çalışıyoruz. Vatandaşlarımızla, esnafımızla görüşüyoruz, ziraat odasını, esnaf odasını ziyaret ettik.TÜİK, Recep Tayyip Erdoğan'ı Üzmeyen İstatistik Kurumu, yüzde 62 açıkladı diye enflasyon yüzde 62 mi? Her yerde hissedilen rakam yüzde 100'ün üzerinde. Esnaflarımız, çiftçilerimiz, vatandaşlarımız şikayetçi. Bu konuda biz, iktidarı hızla çözüm üretmeye davet ediyoruz. Bu enflasyon canavarını düşürmek için ne gerekirse bir an önce yapmalarını tavsiye ediyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Milletvekili Aşkın Genç Kayseri Politika Ekonomi Güncel Haberler

77 yıl önce kurulan Alman elektronik devi Astro Strobel iflas etti

77 yıl önce kurulan Alman elektronik devi Astro Strobel iflas etti

 Galatasaray'a transfer olacak mı? İlkay Gündoğan, merakla beklenen sorunun cevabını Arda Güler'e verdi

Galatasaray'a transfer olacak mı? İlkay Gündoğan, merakla beklenen sorunun cevabını Arda Güler'e verdi

 Bakan Fidan Refah sınırında: Hep beraber bu katliamı burada durdurmazsak, insanlık olarak bu katliamın ortağı olacağız

Bakan Fidan Refah sınırında: Hep beraber bu katliamı burada durdurmazsak, insanlık olarak bu katliamın ortağı olacağız

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
İsrail Gazze'de iki okulu hedef aldı: 30 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail Gazze'de iki okulu hedef aldı: 30 Filistinli hayatını kaybetti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title