CHP'li Arslan: 2022'den Bugüne Doğalgaza Yapılan Yüzde 275'lik Zamlar Geri Alınmalı

(ANKARA) - CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, bugünden itibaren geçerli olan elektrik ve doğal gaz zamlarına ilişkin olarak "Atanmış bakanlar algı yönetimini bırakıp, halkın sorunlarına gerçek çözümler üretmelidir. Mesken kullanıcıları için 2022'den bugüne, dağıtım bedeline yapılan yüzde 633'lük ve doğalgaza yapılan yüzde 275'lik zamlar geri alınmalıdır" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla enerji politikaları ve doğalgaz fiyatlarına ilişkin eleştirilerde bulundu. Arslan, şunları kaydetti:

"Bunun adı enerji ve ekonomi yönetimi değil, algı yönetimidir. Atanmış bakanlar algı yönetimini bırakıp, halkın sorunlarına gerçek çözümler üretmelidir. Mesken kullanıcıları için 2022'den bugüne; dağıtım bedeline yapılan yüzde 633'lük ve doğal gaza yapılan yüzde 275'lik zamlar geri alınmalıdır. Vatandaşın sırtına binmeyi bırakın."

Kaynak: ANKA