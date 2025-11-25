CHP'li Altay, Kamu Kurumlarında Yüksek Kira Ödemelerini Gündeme Getirdi

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın kamu kurumlarında yüksek kira ödemelerini gündeme taşıyan soru önergesi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "yetki alanım değil" diyerek birbirlerine yönlendirmesiyle yanıtsız kaldı.

CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, kamu kurumlarının özellikle de bakanlıkların merkez teşkilatlarının özel mülkiyete ait binalarda hizmet vermesinin uzun vadede kamu bütçesine büyük yük getirdiğini belirterek, Ankara'da bazı bakanlıkların kamuya ait binalar yerine özel şahıs veya şirketlere ait yapılarda faaliyet göstermesinin yüksek kira ödemelerine neden olduğunu söyledi.

Altay, bu konuda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na yazılı soru önergesi verdi.

CHP'li Altay, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a sordu; Yılmaz ise Şimşek'i, Şimşek Yılmaz'ı işaret etti

Altay'ın soru önergesine yanıt veren Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatı ile Cumhurbaşkanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşların görev alanına giren konulara ilişkin önergelerin cevaplandırıldığını, söz konusu önergenin kendi yetki alanına değil, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yetki alanına girdiğini belirterek önergeyi yanıtsız bıraktı.

Yılmaz'ın yanıtı üzerine CHP'li Altay bu kez aynı soru önergesini Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na verdi.

Bakan Şimşek ise yanıtında konunun kendi alanlarına değil, Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın alanına girdiğini kaydederek soru önergesini yanıtsız bıraktı.

Bunun üzerine Altay, aynı soru önergesini bu kez Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle bir kez daha TBMM Başkanlığı'na sundu.

"Bakanlık merkez teşkilatlarının sadece 2024 yılında kiralık binalara ödediği toplam kira bedeli nedir?"

Altay'ın soru önergesinde şu sorular yer aldı:

"Türkiye genelinde kamu kurumlarının kullanımında olan toplam bina sayısı kaçtır? Bunlardan kaçı kamu mülkiyetindedir, kaçı özel mülkiyetten kiralanmıştır? Ankara ilinde, bakanlıkların merkez teşkilatlarına ait toplam hizmet binası sayısı kaçtır? Bu binalardan kaçı kamuya ait, kaçı kiralıktır?

Halihazırda Ankara'da kiralanmakta olan bakanlık merkez teşkilatı binalarının listesi nedir? Her biri hangi bakanlık tarafından kullanılmaktadır, adresleri nedir, hangi kişi ya da şirketten kiralanmıştır? Ankara'daki bu kiralık bakanlık binalarına 2020–2024 yılları arasında yıllık bazda ayrı ayrı olmak üzere ne kadar kira ödemesi yapılmıştır?

Bakanlık merkez teşkilatlarının sadece 2024 yılında kiralık binalara ödediği toplam kira bedeli nedir? Bu miktar, genel kamu kira giderlerinin ne kadarına karşılık gelmektedir?"