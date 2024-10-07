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CHP'li Akdoğan: Kızılay'ın Araç İhalesinde Fiyat Artışı Skandalı

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CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Kızılay'ın Resmi Gazete'de yayımlanan 6 araçlık ihalesinin şartlarını eleştirerek araç fiyatlarının 5 milyon yerine 12-13 milyon TL'ye çıkmasını skandal olarak değerlendirdi.

(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Resmi Gazete'de yayımlanan Kızılay'ın 6 araçlık ihalesinde arabaların sıfır, 150 beygir, yağmur sensörü ve otomatik kliması olması gibi özelliklerin istendiğini belirterek, "Senin, benim 5 milyona alabileceğim arabaları 12-13 milyona getiriyorlar görüyor musunuz" dedi.

Kızılay'ın 6 araçlık ihalesi, Resmi Gazete'nin 5 Ekim 2024 tarihli sayısında yayımlandı. CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Kızılay'ın araç ihalesinin teknik şartlarına işaret ederek, şunları söyledi:

"Depremde çadır satar, her fırsatta IBAN atar? Bilin bakalım kim? Tabii ki Kızılay. Resmi  Gazete'yi açtım. Bir de ne göreyim Kızılay 6 adet araç alacakmış. Alabilir mi? İhtiyaçsa alabilir.  Konu 6 adet araç meselesi değil, mesele daha büyük. Anlayış meselesi. Daha büyük bakın anlatayım size.

Arabalar C segmenti olacakmış, buna da kabul olabilir. Bu C segmentindeki 6 arabayı ben 5 milyona alırım. Siz de alırsınız. Kızılay kaça alıyor? Bir bakalım; arabalar sıfır olacak. Doğru, olsun. Benzinli olacak, en az 150 beygir olacak. Bir defa şartnamenin ilk maddelerinde fiyat tırmanmaya başlıyor. Sonra otomatik vites olacak, multimedya ekran olacak, kol dayaması olacak, şerit takip sistemi olacak, yokuş kalkış destek sistemi, yağmur sensörü, otomatik kliması mutlaka çift bölgeli olacakmış ki beylerimiz ayrı ısınsın, ayrı soğusunlar. Jantlarının en az 17 inç büyüklüğünde olması ve alüminyum olması şartmış. Olmazsa Kızılay'dakiler binemiyormuş. Senin, benim 5 milyona alabileceğim arabaları 12-13 milyona getiriyorlar görüyor musunuz?

"F iyat farkı 1 lira da olsa peşine düşeceğiz "

Allah sizi ıslah etsin, ne diyeyim. Bu kurum bir kamu kurumu değil ancak Cumhuriyet ile özdeş bir kurum ve onursal başkanı Cumhurbaşkanı. Sıradan bir STK değil yani. Makul istekleri ile şimdi yapmak istedikleri arasında 2,5 kat fiyat farkı var. Bu kafa değişene kadar, fiyat farkı 1 lira da olsa peşine düşeceğiz, bu zihniyeti her kurumdan defedeceğiz."

CHP'li Akdoğan: Kızılay'ın Araç İhalesinde Fiyat Artışı Skandalı
Kaynak: ANKA / Güncel

Milletvekili Umut Akdoğan Politika Kızılay Ekonomi Güncel Ankara Hukuk

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