CHP'li Akay: Yanlış Ekonomi Modeli Halkı İliğine Kadar Kuruturken, Devletin Kasasını da Saniye Saniye Tüketmektedir

(ANKARA) - CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Hazine'nin faiz ödemelerine ilişkin verilerini değerlendirerek, "Saniyede 95 bin lira yutan bu faiz canavarı durdurulmazsa, yıl sonunda ortada ne esnafın dönebileceği bir kredi, ne sanayicinin üretebileceği bir tezgah, ne de vatandaşın dayanacak gücü kalacaktır. Yanlış ekonomi modeli halkı iliğine kadar kuruturken, devletin kasasını da saniye saniye tüketmektedir" dedi.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Hazine'nin faiz ödemelerine ilişkin verileri yazılı açıklamayla değerlendirdi. Akay, bunun sıradan bir bütçe sapması olmadığını belirterek "Bu, toplumsal bir mali krizdir. Gelin, zamanı durdurup devletin kasasından sızan paranın hızına birlikte bakalım" dedi.

2026 yılının ilk beş ayında devletin kasasından çıkan toplam net faiz ödemesinin 1 trilyon 239 milyar 614 milyon liraya ulaştığını belirten Akay, "2026 yılının ilk beş ayında (tam 151 günde) devletin kasasından çıkan toplam net faiz ödemesi 1 trilyon 239 milyar 614 milyon lirayı buldu. Akıl sınırlarını zorlayan bu devasa rakamı zaman dilimlerine böldüğümüzde ortaya şu korkunç kronometre çıkıyor" dedi.

Akay, her gün 8 milyar 209 milyon TL, her saat 342 milyon TL, her dakika 5 milyon 700 bin TL, her saniye 95 bin 15 TL'nin gittiğini belirterek "Gözünüzü her kırptığınızda, saatiniz her 'tık' ettiğinde bu milletin alın terinden, ödediği vergilerden saniyede tam 95 bin lira hiç durmaksızın faiz ödemelerine akıyor. Siz bu paragrafı okurken geçen beş saniyede, kasadan tam 475 bin lira hiçbir yatırıma, hiçbir fabrikaya uğramadan doğrudan faiz lobilerinin hesaplarına aktı" ifadelerini kullandı.

"HAZİNE'NİN ÜÇ DAKİKALIK FAİZ GİDERİ, BİR İŞÇİNİN BİR YILLIK EMEĞİNİ YUTUYOR"

Akay, faiz ödemeleri ile asgari ücretlinin yıllık geliri arasında karşılaştırma yaparak "Milletin dünyasında dakikaların, kuruşların hesabı yapılırken devletin kasasındaki kara deliğin büyüklüğü adaletsizliği gözler önüne seriyor. Hazine'nin sadece 3 dakikada faize feda ettiği 17,1 milyon lira, bir asgari ücretlinin yemeden içmeden tam 1 yıl boyunca gece gündüz çalışarak elde edebileceği geliri tek kalemde yutuyor" dedi.

İlk beş aylık bütçe gerçekleşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akay, şu ifadeleri kullandı:

"Resmi veriler sistemin yapısal olarak çöktüğünü de açıkça gösteriyor. İlk beş ayda milletin cebinden 6,4 trilyon lira gelir (büyük oranda dolaylı vergi) toplandı ama harcamalar 7,5 trilyon lirayı yuttu. Hazine'nin nakit açığı sadece Mayıs ayındaki 252,2 milyar liralık patlamayla birlikte toplamda 1 trilyon 108 milyar liralık devasa bir kara deliğe dönüştü. Devlet bu açığı kapatsın diye beş ayda tam 818,4 milyar lira yeni net borç aldı. Yani devlet artık topladığı vergiyle değil, aldığı borçla günü kurtarıyor. Emekliye üç kuruş maaş zammı istenirken bütçeyi bahane edip 'Kaynak yok' diyenler, asgari ücretliyi enflasyon canavarına yem edenler; faiz ödemelerine gelince her saniye 95 bin lirayı hiç acımadan havaya savuruyor. Henüz yılın ilk yarısındayız. Saniyede 95 bin lira yutan bu faiz canavarı durdurulmazsa, yıl sonunda ortada ne esnafın dönebileceği bir kredi, ne sanayicinin üretebileceği bir tezgah, ne de vatandaşın dayanacak gücü kalacaktır. Yanlış ekonomi modeli halkı iliğine kadar kuruturken, devletin kasasını da saniye saniye tüketmektedir."

Kaynak: ANKA