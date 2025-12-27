CHP'li Adıgüzel'den Lütfi Bayraktar'a Fiskobirlik Tepkisi: Güncel Borç 15 Milyar Lira

(ANKARA) - CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, FİSKOBİRLİK'in 2007'den bu yana güncel olarak yaklaşık 15 milyar lira zarara uğratıldığını öne sürerek, AK Parti Sakarya Milletvekili ve FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar'ı eleştirdi. Bayraktar'a çağrıda bulunan Adıgüzel, "350 liradan alınan fındığın neden birden bire 300 liraya düşürüldüğünü açıklamak zorundadır. Kimden talimat aldı, kimin adına konuşuyor" ifadelerini kullandı.

Mustafa Adıgüzel, Ordu'da düzenlediği basın toplantısında, AK Parti Sakarya Milletvekili ve FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar'ın görevde bulunduğu döneme ilişkin FİSKOBİRLİK bilançosunu açıkladı. Adıgüzel, 2007 yılından bugüne kadar yapılan işlemler sonucunda FİSKOBİRLİK'in yaklaşık 15 milyar lira zarara uğratıldığını ileri sürdü.

Adıgüzel, fındık politikaları üzerinden yürütülen tartışmalara da değinerek, "Biz demiştik ki fındıktaki mücadele, dalların tozunu yutanlarla fındık çuvalı üstünde yatanlar ile plazalarda vatanı satanlar arasındaki mücadeledir" dedi. Lütfi Bayraktar'ın "plaza bilmeyiz" açıklamasını hatırlatan Adıgüzel, Ankara Çukurambar'daki 1071 Plaza'nın 28'inci katında FİSKOBİRLİK'e ait bir ofisin bulunduğunu ve bu ofisin siyasi faaliyetler için kullanıldığını iddia etti.

FİSKOBİRLİK"in mali durumunu verilerle anlatan Adıgüzel, Bayraktar'ın göreve geldiği 2007 yılında kurumun borcunun 152 milyon TL, kaynaklarının ise 48,3 milyon TL olduğunu belirterek, aradaki farkın 103,7 milyon TL olduğunu söyledi. Bu tutarların o dönemki gram altın değerine çevrilerek hesaplandığını ifade eden Adıgüzel, yıllar içinde FİSKOBİRLİK'e sağlanan hükümet desteklerinin de toplam 226 milyon TL olduğunu kaydetti.

Adıgüzel, Bayraktar döneminde FİSKOBİRLİK'e ait çok sayıda taşınmazın satıldığını belirterek, İstanbul Maltepe'den Artvin Borçka'ya, Düzce, Akçakoca, Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, Perşembe, Piraziz, Giresun, Tirebolu ve Görele'ye kadar uzanan geniş bir liste açıkladı.

2007–2022 yılları arasında FİSKOBİRLİK'in gayrimenkul satış gelirinin, satış yıllarındaki gram altın değeriyle 3 ton 741 kilogram altına denk geldiğini belirten Adıgüzel, bunun bugünkü karşılığının yaklaşık 23 milyar TL olduğunu söyledi.

Borçlar, kaynaklar, hükümet destekleri ve satılan varlıklar birlikte hesaplandığında net sonucun 13 milyar 221 milyon TL olması gerektiğini dile getiren Adıgüzel, buna rağmen Temmuz 2025 itibarıyla FİSKOBİRLİK'in 1 milyar 800 milyon TL borcunun bulunduğunu ifade etti. Adıgüzel, "Güncel borç da eklendiğinde ortaya çıkan tablo tam 15 milyar liralık bir zarardır" dedi.

Lütfi Bayraktar'a çağrıda bulunan Adıgüzel, "350 liradan alınan fındığın neden birden bire 300 liraya düşürüldüğünü açıklamak zorundadır. Kimden talimat aldı, kimin adına konuşuyor" diye sordu.

"İtalyanca daha iyi anlarsın"

CHP Ordu Mileltvekili Mustafa Adıgüzel, "Ne zaman Bayraktar konuşsa, fiyatlar düşüyor. Bu yüzden fındık fiyatları yükselirken çeneni kapa ki yükselmeye devam etsin. Türkçe anlamıyorsan İngilizcesi: 'Shut up, Lütfü Bayraktar' Ama aslında İtalyanca daha iyi anlarsın. 'Chiudi la bocca, Lütfü Bayraktar" ifadelerini kullandı.