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CHP'li Adıgüzel, Ferrero soruşturmasını hatırlatıp FİSKOBİRLİK'e de soruşturma istedi

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CHP'li Adıgüzel, Ferrero soruşturmasını hatırlatıp FİSKOBİRLİK'e de soruşturma istedi Haber Videosunu İzle
CHP'li Adıgüzel, Ferrero soruşturmasını hatırlatıp FİSKOBİRLİK'e de soruşturma istedi
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CHP Ordu Milletvekili Adıgüzel, Ferrero soruşturmasını hatırlatıp YENİ Partili Sencer Solakoğlu'nu fındık üreticilerinin çıkarlarına karşı hareket etmekle suçladı. Adıgüzel, FİSKOBİRLİK üst yönetimi hakkında soruşturma başlatılmasını ve yöneticilerin görevden alınmasını istedi.

(ANKARA) - CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Rekabet Kurumunun Ferrero hakkında soruşturma başlattığını belirterek YENİ Parti Tarım Politikaları Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu'nu fındık üreticilerinin çıkarlarına karşı hareket etmekle suçladı. Adıgüzel, FİSKOBİRLİK üst yönetimi hakkında da soruşturma başlatılması ve yöneticilerin görevden alınması çağrısında bulundu.

CHP Ordu Milletvekili Adıgüzel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rekabet Kurumunun Ferrero hakkında soruşturma başlattığını duyurdu. Adıgüzel, daha önce Ordu'ya gelerek Ferrero'yu övdüğünü ileri sürdüğü YENİ Partili Sencer Solakoğlu'na sert eleştiriler yöneltti.

Adıgüzel, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Rekabet Kurumu Ferrero'ya soruşturma başlattı. Sencer Solakoğlu! Gel de kurtar şimdi Ferrero'nu... Yeni Parti'nin tarım şeyisi Sencer Solakoğlu Ordu'ya gelmiş Ferrero'yu övmüş, üreticiye de parmak sallamıştı. 400 bin fındık üreticisi, 1 milyon süt üreticisi, ata tohumun düşmanıdır. Bu adam global sermayenin Türk siyasetine yerleştirdiği bir Truva atıdır. AKP'nin Cüneyt Zapsu'su ne ise bu da Yeni Parti'nin Zapsusu'dur. Özgür Özel tarafından da her yerde takdim edilmektedir.

Övdüğü Şili fındığını bizim tavuklara versen yemez. Bir fındık ağacından 84 kilo fındık üretildiğini söylüyor. O dediğin fındık ağacı değil ve bir dönüm. İşte bu kadar fındıktan bi haber adamları tarım gölgesi diye kakalıyorlar. İki sığır güdüp iki kelime öğrenmiş, inovasyon, katma değer falan, ahkam kesiyor. İki süslü kelime, bir süslü kemer ile olmuyor o işler öyle kovboy.

Yıllardır fındıktaki F Tipi yapı diye söylüyorum. Bu yapının ilk ayağı Ferrero'dan sonra şimdi sıra fındıktaki F tipi yapının ikinci ayağı Fiskobirlik üst yönetimine soruşturma başlatılıp derhal görevden alınmalı, Fiskobirlik siyasetin elinden alınıp üreticiye verilmelidir. Tüm sorunların çözümü için ise adres bellidir. Meclist'e iki defa verdiğimiz fındık kanunu teklifimiz orada duruyor..."

Kaynak: ANKA
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