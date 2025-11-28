Haberler

CHP'li Açıkel'den Havalimanındaki Araç Teslimatına Tepki

CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, Atatürk Havalimanı'nda sergilenen 9 bin 200 yeni aracın teslimatına karşı çıkarak, kamu kaynaklarının şatafat gösterisine dönüştürüldüğünü eleştirdi. Açıkel, kamu çalışanlarının sorunlarının görmezden gelindiğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik teşkilatlarına verilecek toplam 9 bin 200 yeni aracın Atatürk Havalimanı apronunda teslimat öncesi sergilenmesine tepki gösterdi. Açıkel, "AKP'nin kara düzeninin, bir inat uğruna kapattığı İstanbul Atatürk Havalimanı'nı şatafatlı araç teslimat şovuna dönüştürmesi, sarayın memurdan esirgediği kamu kaynaklarını nasıl bir propaganda malzemesine çevirdiğini göstermektedir" dedi.

Atatürk Havalimanı apronunda sıralanan 9 bin 200 araç, düzenlenen törenle Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik teşkilatlarına teslim ediliyor. CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, yaptığı yazılı açıklama ile duruma tepki göstererek şu ifadelere yer verdi:

"AKP'nin kara düzeninin, bir inat uğruna kapattığı İstanbul Atatürk Havalimanı'nı şatafatlı araç teslimat şovuna dönüştürmesi, Saray'ın memurdan esirgediği kamu kaynaklarını nasıl bir propaganda malzemesine çevirdiğini göstermektedir. Havalimanındaki araç teslim şovunun gölgesinde yalnızca polis ve güvenlik güçlerinin değil; öğretmenlerin, sağlık çalışanlarının ve tüm kamu personelinin çözülemeyen özlük hakları, düşük ücretleri, ağır çalışma koşulları ve lojman sorunları görmezden gelinmektedir. CHP olarak; güvenlik güçlerimiz dahil tüm kamu çalışanlarımızın ve Cumhuriyetimizin dürüst memurlarının özlük haklarının karşılanmasını ve ihtiyaçlarının giderilmesini takip etmek kamucu yaklaşımımızın gereğidir. Ancak bu gösteriş tablosu, iktidarın kamu personelinin gerçek sorunlarını çözmek yerine şatafat gösterilerini tercih ettiğini ortaya koymaktadır. Güvenlik güçlerimizin ve tüm kamu çalışanlarımızın beklentisi; özlük haklarının iyileştirilmesi, hak ettikleri maaş promosyonlarının kendilerine teslim edilmesi ve görevleri dışında keyfi görevlendirmelerin sona ermesidir."

Kaynak: ANKA / Güncel
