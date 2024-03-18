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CHP İstanbul İl Başkanlığındaki Para Sayma Görüntülerine İlişkin Soruşturma Devam Ediyor

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CHP İstanbul İl Başkanlığındaki para sayma görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturmada, Ali Rıza Braka 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada paylaşılan görüntülere ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla soruşturma başlatmıştı.

CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturmada, Ali Rıza Braka "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in, "Parayı avukatlık ofisinde CHP İstanbul il binasını satan Ali Rıza Braka teslim aldı." şeklindeki ifadesinde geçen Braka, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine geldi.

Savcılık katına çıkan Braka, şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınmasının ardından adliyeden ayrıldı.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesaplarında, "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığında para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı" notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla resen soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve eski CHP İstanbul İl Başkanlığı basın danışmanı Can Poyraz'ın şüpheli olarak savcılıkça ifadesi alınmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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