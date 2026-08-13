Tekin: Hayat Pahalılığı Vatandaşın Belini Büküyor

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, saha çalışmaları kapsamında Eminönü esnafı ve vatandaşlarla görüştü. Ziyaret sırasında bir esnafla mısır fiyatları ve kuruyemiş maliyetleri üzerine konuşan Tekin, karşılaşılan tabloyu "vatandaşın belini büken hayat pahalılığı" olarak nitelendirdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, saha çalışmaları kapsamında Eminönü esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaret sırasında ekonomik koşulların esnaf ve halk üzerindeki etkileri yerinde gözlemlendi. Yapılan esnaf ziyareti programına; CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'in yanı sıra, İl Başkan Yardımcıları Zeki Şen ve Erkan Narsap ile CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Aras Engez de eşlik etti. Heyet, Eminönü bölgesindeki esnafla tek tek temas kurarak sorunları dinledi.

"HAYAT PAHALILIĞI VATANDAŞIN BELİNİ BÜKÜYOR"

Galata Köprüsü çevresi ve tarihi dükkanları kapsayan ziyaretlerde, vatandaşın ve esnafın hayat pahalılığından duyduğu sıkıntı öne çıktı. Tekin, özellikle temel gıda ve tüketim ürünlerindeki fiyat artışlarının hem esnafın satışlarını hem de vatandaşın alım gücünü olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

Ziyaret sırasında bir esnafla mısır fiyatları ve kuruyemiş maliyetleri üzerine konuşan Tekin, karşılaşılan tabloyu "vatandaşın belini büken hayat pahalılığı" olarak nitelendirdi.

GENÇLİK KOLLARI'NDAN DESTEK

Programda yer alan CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Aras Engez ve İl Başkan Yardımcıları Zeki Şen ve Erkan Narsap ile birlikte, genç esnaf ve vatandaşlarla ayrı ayrı sohbet ederek, partinin çözüm önerilerini paylaştı.

Kaynak: ANKA