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CHP, Havza'da 21 Şubat'ta Miting Düzenleyecek

CHP, Havza'da 21 Şubat'ta Miting Düzenleyecek
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CHP Samsun İl Başkanlığı, 21 Şubat'ta Havza'da emekli maaşları, işçiler, esnaf ve çiftçilerin sorunlarını dile getirmek amacıyla miting düzenleyecek. Mitingde, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da yer alacak.

CHP Havza İlçe Başkanlığında, ilçede 21 Şubat'ta düzenlenecek miting ile ilgili değerlendirme toplantısı düzenlendi.

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, düzenlediği basın toplantısında, partilerince emekli maaşları, işçiler, küçük esnaf ve çiftçilerin sorunlarını dile getirmek üzere Havza'da miting düzenleneceğini söyledi.

İlk mitinglerini Çarşamba ilçesinde düzenlediklerini belirten Özdağ, ikinci mitinglerini de 21 Şubat'ta gerçekleştireceklerini kaydetti.

CHP Havza İlçe Başkanı Şener Geçit ise halkın sorunlarını dile getirecekleri mitingleri için hazırlıklarını hassasiyetle yaptıklarını ifade etti.

Mitingi CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın katılımıyla yapacaklarını anlatan Geçit, "Mitingimizde halkımızın taleplerini en güçlü şekilde dile getirerek adalet ve eşitlik mücadelesine devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
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