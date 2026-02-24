CHP Grup Toplantısı... Özgür Özel: "Bu Milleti Size Beş Yıl Daha Sömürtmeyeceğiz"

(TBMM) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "AKP'nin iktidarının sonu gelmiştir. Bu milleti size beş yıl daha sömürtmeyeceğiz, o milletin hakkını size yedirtmeyeceğiz. Ne Cumhuriyet'ten ne kazanımlarından vazgeçeriz ama bu uyanıkların oyununa gelip de bir sefer daha seçim kaybedip bunları başımıza bela etmeyiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özel, ramazan ayındaki gıda enflasyonunu değerlendirdiği konuşmasında, "Tayyip Bey demiş ya 'üç yıl öncesinden daha az ekmek alıyorsanız bana beddua edin' diye. Biz de diyoruz ki beddua bizim kültürümüzde yok, biz dua ediyoruz senden kurtulalım diye" ifadelerini kullandı.

Dört kişilik bir ailenin başka bir aileyi misafir olarak çağırmasının maliyetini geçen yıl aynı yerden alınan fiyatlarla karşılaştıran Özel, "Mercimek çorbası, pide, pilav, kavurma, cacık, tatlı ve çay... 2023'te bu sofra 480 liraya kuruluyormuş, 2025'te 2 bin 530 lira, bu sene ise 3 bin 950 lira. Üç yıl öncesine göre 4 kişilik ailenin bu menüyle misafir ağırlama maliyeti yüzde 723 artmış ve asgari ücrete oranlandığında üç sene önce asgari ücretli bu sofradan 18 tane kurabiliyormuş, bugünkü asgari ücretli ise 7 tane kurabiliyor" dedi.

"Bir sefer daha seçim kaybedip bunları başımıza bela etmeyiz"

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ramazan geldiğinde seslerin düşmesi, incitici sözlerden geri durmak, kutuplaşmak yerine kucaklaşmak, küsleri barıştırmak, toksan açın halinden anlamak, ramazanda aç kaldığın sürece normalde ekmeğe, yemeğe, suya ulaşamayanın halinden anlamak, onun için yardımlaşmada bulunmak daha doğrusu kimsenin fitreye, zekata muhtaç olmayacağı bir ülkeyi inşa etmek için siyaset yapmak. AK Parti'nin kutuplaştırmadan ve vatandaşı birbirine düşürmeden sorumlu bakanı Milli Eğitim Bakanı var. Herkes çocuğunun dini eğitiminden sorumlu, çocuğun ibadetini, orucunu anası babası bilir. Bu çocuklara aralarında ayrılık çıkartacak, esas maksadı gazeteye, televizyona düşecek, bir gerilim çıkacak sonra aynı yalana sarılacaklar; açsın, yoksulsun, işsizsin ama tehlike büyük oyu bize vermelisin, onlara verirsen bayrağı indirecekler, ezanı dindirecekler... Bu oyunla emeğini, alın terini sömürdüğü adamın bir de oyunu sömürüyor. Şimdi sandık ne gün gelse CHP, bunun üzerinden bir kutuplaşma çıkartacak. Namazı kıldıran imamın hakkını da sedikasını da sonuna kadar savunan biziz, onun emeğini de oyunu da sömüren AKP'nin iktidarının sonu gelmiştir. Bu milleti size beş yıl daha sömürtmeyeceğiz, o milletin hakkını size yedirtmeyeceğiz. Ne cumhuriyetten ne kazanımlarından vazgeçeriz ama bu uyanıkların oyununa gelip de bir sefer daha seçim kaybedip bunları başımıza bela etmeyiz."

"Oylamaya kadar Avrupa Parlamentosu'nda milletvekilleri ile görüşmelerimiz sürecek"

Özgür Özel, Türkiye'nin Avrupa ile ekonomik ve siyasi ilişkilerine dair tartışmaların odağında yer alan "Made in Europe" uygulamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin Avrupa ile tarihsel ve stratejik bağlarına dikkat çeken Özel, Avrupa Birliği ülkelerine doğrudan çağrıda bulunduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Biz aday ülkeyiz, Avrupa'nın en önemli ülkelerinden biriyiz. Biz olmasak Asya'ya geçemezsiniz. Avrupa Konseyi'nin kurucularındanız. Bu AK Parti bu saçmalıkları yapmasaydı çoktan girmiştik. Birleşik Avrupa fikrinin sahiplerinden biri olarak bizi dışarıda bırakamazsınız diye düşünüyoruz. Bunun için Avrupa Birliği'ndeki ülkelerin hükümetlerine birer mektup yazdık. Diyoruz ki 'bu made in Europe' işinde bizi dışarıda bırakmayın. Biz yarın iktidar olacağız. İktidarda Avrupa Birliği'ne tam üyelik için hızla koşacağız ama bu dönemde Türkiye'de bu ekonomik güçlükler varken işletmelerimizi iflasa sürüklemeyin. Bunları Avrupa Birliği'nin başkentlerine iletmek üzere büyükelçiliklerine teslim ediyorlar. Oylamanın olduğu güne kadar Avrupa Parlamentosunda milletvekilleri ile görüşmelerimiz sürecek."

"Gazze'de turizm yapmak isteyenlerle aynı masaya oturanları millete şikayet ediyorum"

Özel, Gazze'ye ilişkin Türkiye'nin dış politika tutumuna tepki göstererek, şunları söyledi:

"Gazze'de 71 binden fazla insan öldürüldü. Bu konuda değerli başkanlar önemli yaklaşımlarda bulundular. Hepimizin uzlaştığı önemli bir nokta vardı o da Filistinlilerin güvenliği ve bu konuda Türkiye'nin doğru bir yerde durması. Malum Trump 'Barış Kurulu' diye bir grup kurdu. Adı 'barış', düşünün ki bu kurulda Filistinliler yok. Kurulun başında 'o şeride yüksek, güzel oteller yapacağım, kumarhaneler yapacağım. Orası bir eğlence merkezi olmalı' diyen Trump var. 62 ülke davet etti, aklı başında hiçbir ülke gitmedi, 41 ülke reddetti. Trump önce İsrail'i çağırdığını söylemedi. Kendisini Trump'a muhtaç hissedenler gitti, bizimkiler 'biz de geleceğiz' dedi. Elinde 71 bin kişinin kanı olan Netenyahu'yu Gazze Barış Kurulu'na oturttu. Hakan Fidan, Erdoğan adına katıldı, Netenyahu adına da Dışişleri Bakanı birlikte katıldılar. Buradan geçmişte 'Filistin davası bizim davamızdır' diyenlere sesleniyorum; al sana Erdoğan'ın 'güçlü' yanı Filistin! Gazze'yi kana bulayanlarla oturup da Gazze'de turizm yapmak isteyenlerle aynı masaya oturanları bu mübarek günde milletimizin vicdanına şikayet ediyorum."

(Sürecek)

Kaynak: ANKA