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CHP Grup Başkanı Öztrak, Bolu'da CHP'yi Türkiye'nin makul partisi yapacaklarını söyledi

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CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Bolu'daki CHP Değerlendirme Toplantısı'nda partisini Türkiye'nin makul partisi yapacaklarını açıkladı. Öztrak, fon soruşturmalarında mağduriyetlerin giderilmesini ve Meclis'te araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, "Partimizi bundan önceki genel seçimlerde olduğu gibi herkesin gönül rahatlığıyla oy verebileceği Türkiye'nin makul partisi haline getireceğiz." dedi.

Bolu'da 3 gün süren Abant Kampı kapsamında düzenlenen CHP Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin değerlendirmede bulunan Öztrak, Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. Dönem 5. Yasama Yılı'nın başlangıcından önce milletvekili değerlendirme toplantısı yaptıklarını ifade etti.

Bu toplantıda genel olarak Genel Kurul'da almaları gereken önlemleri, sahada yapacakları çalışmaları, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alacakları konuları görüştüklerini belirten Öztrak, ayrıca CHP Genel Merkezi ile CHP Grubu arasındaki koordinasyonu masaya yatırdıklarını söyledi.

Öztrak, toplantıdaki genel tartışmalar çerçevesinde tespit ettikleri hususlarla ilgili de bilgilendirme yaptı.

Dünyanın sancılı bir dönem yaşadığını dile getiren Öztrak, "Eşitsizlikler derinleşirken, otoriter eğilimler giderek güç kazanıyor. Uluslararası sorunlarda diplomasinin yerini güç kullanımı alıyor. Dünyanın pek çok yerinde savaşlar sürüyor. Özellikle kuzeyimizde Rusya ve Ukrayna arasında, Orta Doğu'da Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran arasında süren savaşlar hem dünyayı hem de ülkemizi etkiliyor. Bu çerçevede tabii ki bizim kurumsal ve ekonomik dayanıklılığımızı, bağımsızlığımızı, toplumsal birliğimizi her zamankinden daha fazla güçlendirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Fon soruşturmalarına da değinen Öztrak, konunun bütün yönleriyle araştırılmasını ve mağduriyetlerin bir an evvel giderilmesini istediklerini belirterek, sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde araştırma komisyonu kurulması için verdikleri önergenin Meclis açılır açılmaz kabulünü beklediklerini ifade eden Öztrak, "Bu komisyon tüm partilerin katkısıyla kurulmazsa biz kendi grubumuzla komisyon kuracağız." dedi.

Öztrak, Türkiye'nin güçlü kurumlara ve yurttaşlarını ortak gelecek etrafında buluşturan sorumlu siyaset anlayışına ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, "Cumhuriyet Halk Partisi bu ihtiyaca cevap verebilecek tarihsel birikime ve örgütsel güce sahiptir. Bunun için farklı görüşlerden yurttaşlarımızla Türkiye paydasında buluşacağız. Partimizi bundan önceki genel seçimlerde olduğu gibi herkesin gönül rahatlığıyla oy verebileceği Türkiye'nin makul partisi haline getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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