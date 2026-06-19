Özgür Özel'den tekstil işçilerine prim desteği önerisi

(DENİZLİ) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Denizli'de Kaynak Havlu Tekstil Fabrikası'nda tekstil işçileri ile bir araya geldi. Tekstil sektörde yaşanan sorunlara dikkati çeken Özel, "Sektördeki ücretler alanlar için çok düşük, verenler için çok yüksek. Türkiye'de bu çok zor bir durum. İşletmeye, çalışan başına 10 bin 500 lira devletin sosyal güvenlik primi üzerinden destekleme vermesini öneriyoruz. Böylelikle patron rekabette zorlanmayacak ama alan da o maaşla evini geçindirecek" dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Denizli'deki temasları kapsamında Kaynak Havlu Tekstil Fabrikası'nda tekstil işçileri ile bir araya geldi. Tekstil atölyesinde çalışan işçilerle sohbet ederek sorunlarını dinleyen Özel, sektörün genel durumu, asgari ücret dengesi, vergi kademeleri ve sanayi dönüşümü hakkında açıklamalarda bulundu.

İşletmenin ve çalışanların ülke ekonomisine katkısını vurgulayan Özel, "Bir kere işletmeyle ve burada çalışan herkesle aslında ülkemiz adına gurur duyuyoruz. Çünkü biraz önce Amerika, Rusya ve Çin dahil 58 ülkeye ihracat yapıldığı söylendi. Yani sizin elinizin emeği, gözünüzün nuru, alnınızın teriyle ürettikleriniz ülkeye döviz, kaynak getiriyor ve bu Türkiye için çok iyi bir şey" dedi. Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Bir yandan işletme sahibimizle ve çalışan arkadaşlarla da konuştuk. Şöyle bir durumu var bu sektörün: Sektördeki ücretler alanlar için çok düşük, verenler için çok yüksek. Türkiye'de bu çok zor bir durum. Çünkü bu sektörde yapılan imalat, işte Bangladeş'teki, Mısır'daki böyle çok kötü şartlarda çalışan, boğaz tokluğuna çalışan insanlara verilen ücretle rekabet etmek zorunda kalıyor. Yoksa mal dışarıya satılamıyor, fabrika kapanıyor. Ama bu ücretle de Türkiye'de ev geçindirmek mümkün değil. Türkiye'de 28 bin lira asgari ücret var, verene yüksek geliyor maliyet açısından haklı olarak, alana düşük geliyor, geçinmek mümkün değil."

"ÇALIŞAN BAŞINA DEVLETİN PRİM DESTEKLEMESİ VERMESİNİ ÖNERİYORUZ"

Bizim bununla ilgili aslında bir ekonomi masamız var. Çok da iyi çalışmalar yaptı arkadaşlar geçmişte. Hep önerdik, dinletemedik, inşallah ileride yapmak bize nasip olur. Mesela böyle bir işletmeye, çalışan başına 10 bin 500 lira devletin sosyal güvenlik primi üzerinden destekleme vermesini öneriyoruz. Verene 28 bin lira olan asgari ücret maliyeti, alana geldi mi 29 bin 500 lira olacak, arada 10 bin 500 liralık bir desteklemeyi devlet yapacak. Böylelikle patron rekabette zorlanmayacak ama alan da o maaşla evini geçindirecek.

Şimdi burada bir abla şey diyordu: 'Tek başıma çalışıyorum, üç kız okutuyorum. Biri üniversiteti bitirdi, biri üniversitede Niğde'de, bir tanesi de yakında girecek' diyor. Gerçekten Türkiye'de kadın istihdamı bu açıdan çok önemli. Kadın iş hayatında olmadığı zaman düşünsenize, üç tane de kadın okulda, eğitimde olamıyor bu sefer. Bunlar çok önemli zorluklar. Biz bununla ilgili büyük bir mücadele veriyoruz.

Dünyada, örneğin İspanya'da Pedro Sanchez bizim siyasi akrabamız. Nasıl ben Manisalıyım, sizle komşuyuz, akraba gibiyiz Denizli'yle, İspanya'daki Pedro Sanchez'le de biz siyasi akrabayız. Onlar kadınların çalışması için çalışanların hakları için özellikle bu ölçekteki yani KOBİ şeklinde çalışıp ülkesini dünyada güçlendirenlerin hem patronunu hem çalışanını desteklemek için çok önemli işler yaptılar.

"ARTIK HAVLU SATMAK YERİNE CEP TELEFONU SATMAYI BAŞARMAMIZ LAZIM"

Ayrıca kalkınma ekonomisi ile ilgili çok güçlü bir heyetimiz var. Belki de belli bir süre sonra doğru dönüşümler yapıp, mesela artık havlu satmak yerine cep telefonu satmayı başarmamız lazım. Sizin havlunun kısa kenarını dikmek yerine cep telefonlarının çiplerini yerleştirmeniz lazım. O zaman bu sefer aldığınız maaşı Mısır'dakilerle değil, Finlandiya'dakilerle karşılaştırmaya başlayacağız. Böyle bir çalışma ancak ve ancak meseleye yeniden bakan bir iktidarla mümkün. Biz öyle bakıyorduk, çok da anketlerde iyi gidiyorduk. Öyle olunca biraz partimize saldırı geldi, bize de geldi. Yolumuzdan çevirmeye çalışıyorlar ama çevrilemeyeceğiz. İnşallah gençler, kadınlar, işletmeciler, KOBİ'ler ve istihdam yaratan herkes için çalışmaya devam edeceğiz. Ben her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir de böyle işe konsantre olmuşken, işin arasında gidip de siyasetçi dinlemek veya belki bir çay kahve arası verecekken siyasetçi dinlemek öyle çok kolay bir iş değil. Sağ olun, kapınızı açtınız, gönlünüzü açtınız.

"EN ALT VERGİ KADEMESİ BİR MİLYON LİRADAN SONRA BAŞLAYACAK"

Ayrıca tabii mavi yakalı arkadaşlarımız, beyaz yakalı arkadaşlarımız, teknisyenlerimiz, mühendis arkadaşlarımız var; onların da en büyük sorunu aldıkları maaşın yıl içinde hızla azalması. Çünkü sürekli vergi kademeleri artıyor, üst kademeye geçiliyor. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkan olduğumda, ilk toplu iş sözleşmesinde şöyle bir şey yaptık. Dedik ki: 'Devletin hep aşağıda tuttuğu, o yüzden maaşları düşüren bu vergi uygulamasını partimizden ortadan kaldırıyoruz.' İnşallah iktidar olduğumuzda bu en alt vergi kademesi, yani yüzde 15'e kadar olan kısım bu kadar aşağıdan başlamayıp da bir milyon liradan sonra başlayınca kimsenin aldığı maaş erkenden düşmeye başlamayacak sene içinde. Hepsini büyük bir enerjiyle ve çok yepyeni bir bakış açısıyla yapmaya hazırlanıyoruz. Biz hep söylüyoruz, inşallah güzel günler göreceğiz, güzel günlerde bir arada olacağız."

Kaynak: ANKA