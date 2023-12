CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da tarihi ve turistik bölgeleri gezdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Gençlik Kolları İl Başkanları ile Manisa'nın tarihi ve turistik bölgelerini gezdi. Özel, "Biz ilericiyiz, çağdaşız, Fatih Sultan Mehmet'i de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de çok çok seviyoruz ve bu ülkeyi yeniden yükselişe geçeceği, yeniden çağ açıp çağ kapatabileceği, icatlarda bulunabileceği ve kurulmuş olan Cumhuriyet'in bütün değerlerine sahip çıkarak dünyanın en ileri ülkesi yapmak istiyoruz. Bizi seven arkamızdan gelsin, Atatürk'ü seven arkamızdan gelsin, bu ülkeyi seven arkamızdan gelsin" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Gençlik Kolları İl Başkanları ile Manisa'nın tarihi ve turistik bölgelerini gezdi. Özel ayrıca Gençlik Kolları İl Başkanlarına çocukluğunun geçtiği yerleri anlattı ve yurttaşlarla fotoğraf çekildi.

Özel, Fatih Sultan Mehmet'in tahta çıkmadan önce kaldığı Hasbahçe'deki heykeli önünde CHP Gençlik Kolları İl Başkanlarına şöyle seslendi:

"CHP şöyle bir zorluk yaşar, biz Osmanlı'nın tamamına karşıymışız gibi. Biz, Osmanlı'nın getirdiği medeniyete, yaptıklarına, geliştirdiklerine karşı değiliz. Biz sadece Osmanlı'ya matbaanın geç gelmiş olmasını, Sened-i İttifak'ın uygulanmamış olmasını, Meşrutiyet'in ilanından sonra parlamentonun 33 yıl kapatılmış olmasını, donanmanın 33 yıl Haliç'te bekletilip Kıbrıs'ın tek kurşun atılmadan kaybedilmiş olmasın eleştiririz. Çöküş dönemini eleştiririz. Ama Osmanlı'ya baktığınızda hepimizin ortak tarihi açısından Fatih Sultan Mehmet Manisa'da yetişmiş, Türkiye'nin diğer şehirlerinde yetişmiş şehzadeleri ya da Galata Kulesi'nden uçan Hazarfen Ahmet Çelebi... Biz o Hazarfen Ahmet Çelebi'yiz. Biz ilericiliği, bilimi, uçma hayalini savunuyoruz. Birileri Hazarfen uçarken uçamasın da düşsün diye ona ok attıranlar. Biz CHP olarak tarihi ve ortak değerleriyle barışık ama bilimden, santtan, kültürden ve ilericilikten yana olan bir partiyiz.

Biz ilericiyiz, çağdaşız, Fatih Sultan Mehmet'i de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de çok çok seviyoruz ve bu ülkeyi yeniden yükselişe geçeceği, yeniden çağ açıp çağ kapatabileceği, icatlarda bulunabileceği ve kurulmuş olan Cumhuriyet'in bütün değerlerine sahip çıkarak dünyanın en ileri ülkesi yapmak istiyoruz. Bizi seven arkamızdan gelsin, Atatürk'ü seven arkamızdan gelsin, bu ülkeyi seven arkamızdan gelsin."