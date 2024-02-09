CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DİSK'in Ücret Mücadelesini Destekledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (DİSK) ücret sendikacılığı yapmadığını ancak ücretin siyasi ve haklı bir talep olduğunu bilerek önemli bir mücadeleyi sürdürdüğünü söyledi.

Pendik'te bir otelde düzenlenen DİSK 17. Genel Kurulu açılışında, hayatını kaybeden işçiler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Burada konuşan Özel, DİSK'in bütün zorluklara, her türlü baskıya ve yıldırmaya karşı önemli bir mücadele verdiğini belirterek, "DİSK, ücret sendikacılığı yapmıyor ama ücretin siyasi bir talep, haklı bir talep olduğunu bilerek de önemli bir mücadeleyi sürdürüyor ve dile getiriyor. Bir yandan 'Biz işçimizi, emeklimizi enflasyona ezdirmeyiz, ezdirmiyoruz.' diyen, 'Hiçbir zaman ezdirmedik.' diye bir büyük yalanı ısrarla tekrar edenlerle... Elbette işin o tarafına da ayrıca değinmek istiyorum." dedi.

Enflasyon odaklı ücret zammı sisteminin büyük bir emek hırsızlığı olduğunu ifade eden Özel, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yüzde 64 olarak açıklanan enflasyonun, bağımsız Enflasyon Araştırma Grubuna (ENA) göre yüzde 129 olduğunu dile getirdi.

Diyanet'in geçen yıl 70 lira olarak belirlediği fitre tutarını bu yıl 130 liraya çıkardığına dikkati çeken Özel, TÜİK'in hesabının yanlış olduğunu ve enflasyona göre asgari ücret artışı yapmanın yoksullukla mücadele değil, yoksulluğu körükleme, emeğin sömürüsünü her geçen gün artırma yöntemi olduğunu savundu.

Özgür Özel, şöyle devam etti:

"Elbette emeğin en başta ekonomik büyümeden refah payı alması gerekmektedir. Bunun dışında elbette yoksullukla mücadelenin en temel yolu, adaletli bir vergi sistemi inşa etmektir. Bugün servet vergilendirilmemekte. Doğru, gerçek olan, aslında demokrasinin de temeli olan, vergide rıza, parlamentonun temelidir. Bütçe hakkı parlamentonun temelidir. Devletin vergi toplayan sahibi ile hizmet veren şefkatli sol elinin dengesi parlamento demektir. Ama gelinen noktada Türkiye'de beş dilimli vergi sistemi uygulanmakta ve aslında servet vergilendirilmek yerine dolaylı vergiler üzerinden zenginle fakir ayırt etmeyen, eşitsiz, adaletsiz bir vergi sistemi uygulanmaktadır."

İş yerlerinde hayatını kaybeden işçilerle ilgili "iş cinayetleri" terimini kullanan Özel, iş yerlerinde tedbir alınmadığını, caydırıcı cezalar uygulanmadığını ve denetimlerden haberdar edilme gibi sorunlar yaşandığını öne sürdü. Özel, "Uluslararası Sendikalar Konfederasyonunun raporuna göre, dünyada işçi hakları açısından en kötü 10 ülkeden biri Türkiye'dir. 149 ülke arasında son 10'dayız. Dünyada 149 ülkeden 139'u işçi haklarında bizim önümüzde. Bu ana muhalefet partisine ödev yükler, görev yükler, sorumluluk hatırlatır, öz eleştiri hatırlatır." değerlendirmesinde bulundu.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da Genel Kurul'da, geçmiş dönemlerini değerlendireceklerini, önlerindeki döneme dair hedeflerini belirleyeceklerini ve buna uygun örgütsel yapı oluşturacaklarını söyledi.

Hep beraber emeğe, ülkeye sahip çıkacaklarını ve geleceği kendi elleriyle kuracaklarını anlatan Çerkezoğlu, gelirde ve vergide adalet mücadelesini yürüttüklerini, vergide adalet olmadan gelirde adalet olmayacağını dile getirdi.

Programa, CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, İstanbul Tabip Odası Başkanı Nergis Erdoğan, eski DİSK genel başkanları ve genel sekreterleri de katıldı.