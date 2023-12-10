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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den İnsan Hakları Günü Açıklaması

10 Aralık 2023 13:35 Son Güncelleme: 13:36 Abone Ol

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, evrensel insan hakları standartlarının tesis edildiği günler için mücadeleyi artırarak sürdüreceklerini belirtti.