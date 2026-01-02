Haberler

GÜNDEM / 2 Ocak 2026

Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da Cuma namazı kılacak ve Büyükşehir Belediyesi'nin toplu açılış törenine katılacak. Ayrıca, Gazze'deki ateşkes süreci ve spor etkinlikleri konusunda gelişmeler takip ediliyor.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saruhanlı Merkez Camisi'nde cuma namazını kılacak, Büyükşehir Belediyesi Toplu Açılış Töreni'ne katılacak.

(Manisa/13.19/14.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ?Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Basketbol Avrupa Ligi'nin 19. haftasında Anadolu Efes, Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibini konuk edecek; Fenerbahçe, İspanya'nın Baskonia takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(İstanbul/20.00/Vitoria-Gasteiz/22.00) (Fotoğraflı)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftası, Karşıyaka-TOFAŞ maçıyla başlayacak.

(İzmir/19.00) (Fotoğraflı)

***

