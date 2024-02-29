CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Çorlu Tren Katliamı davasının ertelenmesine tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Çorlu Tren Katliamı davasını ailerle birlikte takip ettik. Kararın seçimden sonraya kaçırılması rezil bir karardır. 25 Nisan günü ben yine Çorlu'da olacağım. Biz ciğeri yanan ile o ciğerleri yakanlar karşı karşıyaysa ciğeri yanandan tarafız" açıklamasını yaptı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018'de meydana gelen ve 7'si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği, 300'den fazla kişinin de yaralandığı tren faciasına ilişkin 13 sanıklı davanın 19'uncu duruşması yapıldı. Davada mahkeme heyeti, ara kararı açıkladı. Duruşma, 25 Nisan'a ertelendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, duruşmanın ertelenmesine sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile de tepki gösterdi. Özel'in paylaşımı şöyle:

"Çorlu Tren Katliamı davasını ailerle birlikte takip ettik. Kararın seçimden sonraya kaçırılması rezil bir karardır. 25 Nisan günü ben yine Çorlu'da olacağım. Biz ciğeri yanan ile o ciğerleri yakanlar karşı karşıyaysa ciğeri yanandan tarafız."