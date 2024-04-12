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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya Valisi Hulusi Şahin'le telefonda görüştü

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya Valisi Hulusi Şahin'le telefonda görüşmesinde, Konyaaltı ilçesinde yaşanan teleferik kazasına ilişkin bilgi aldı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, Antalya Valisi Şahin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Vali Şahin'den teleferik kazasına ilişkin bilgi alan Özel, bölgeye hareket eden İstanbul, Ankara ve Muğla Büyükşehir Belediyesine ait arama kurtarma ekiplerinin Antalya Valiliği koordinasyonunda çalışmalarını sürdürmeye hazır olduğunu ifade etti.

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Kaynak: AA / Güncel

Konyaaltı İstanbul Ankara Muğla Politika Güncel Haberler

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