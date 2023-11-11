CHP Genel Başkanı Özel: "Cumhurbaşkanı Ateşle Oynuyor. Kendi Gücünü ve Yetkisini Aldığı Bu Anayasanın Bir Maddesine 'Yok' Diyor"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Cumhurbaşkanı ateşle oynuyor. Kendi gücünü ve yetkisini aldığı bu Anayasanın bir maddesine yok diyor. Darbe girişiminin başında kendisi. Biz bu darbe girişimine direniyoruz… Biz bu darbe girişiminin karşısında var gücümüzle direneceğiz. Sakın bu meseleyi, basit bir mesele olarak görmesinler. Sakın ha sakın Tayyip Erdoğan, meydanı boş sanmasın” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Cumhurbaşkanı ateşle oynuyor. Kendi gücünü ve yetkisini aldığı bu Anayasanın bir maddesine yok diyor. Darbe girişiminin başında kendisi. Biz bu darbe girişimine direniyoruz… Biz bu darbe girişiminin karşısında var gücümüzle direneceğiz. Sakın bu meseleyi, basit bir mesele olarak görmesinler. Sakın ha sakın Tayyip Erdoğan, meydanı boş sanmasın" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel; CHP TBMM Grubu'nun Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkındaki suç duyurusu karşısında başlattığı Adalet Nöbeti'nin ikinci gününde, TBMM Genel Kurulu salonundan Halk TV yayınına katıldı.

Özel, yayında şunları söyledi:

"Sokaktan korkmayan, meydanları dolduran, yasaklanan alanları geri kazanacak olan bir anlayış var. Bunu CHP, tek başına yapamaz. Bunu, 'CHP neden sokaklardan uzak duruyor' diye düşünen kim varsa; biz çağırdığımızda sokağa çıkarsa, meydana dökülürse, barışçıl eylem ve protestolarımıza kitlesel destek verirlerse olur.

"HERKES ÜZERİNE DÜŞENİ YAPACAKSA HAZIR OLSUNLAR"

Çok kitabın ortasından konuşayım. Dünyanın bütün parlamentoları protesto edilebiliyor… Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan'ın devraldığı iktidarda, Başbakan'a yazar kasa atılabiliyordu. Şimdi, külliyeye 3 kilometre yaklaşıp göz atsan, gözünü çıkarırlar. Kimse masum değil. Esas suçlu iktidar, otoriter rejimler. Ama sonuçta bir otoriter-popülist lidere, 'Sen ülkeyi neden otoriterleştirdin' denilmez. Orada döner muhalefete bakarlar. Biz, kendi özeleştirimizi yaptık. Kurultayımızdan sonra; hep birlikte sokaklardan korkmayan, meydanları dolduran, kararları hep birlikte alan, uygulayan güçlü bir CHP inancı ile hep birlikte çalışıyoruz. Bundan sonra bizim yaptığımız bu muhalefet biçimi, böyle bir CHP diyorlarsa… Eğer, 'yeni ayaklar eklenirse ayaklarımıza' İstiklal'i de özgürleştireceğiz, Taksim'i de özgürleştireceğiz, Türkiye'yi de özgürleştireceğiz. Ben bunu seçimleri beklemeden yapmayı, muhalefetin gücüyle yapmayı öneriyorum. Toplumsal muhalefetin gücüyle yapmayı öneriyorum. 1,5 milyon insan, bir gün 'Ben Taksim'i özgürleştireceğim' derse o gün Taksim özgürleşir. Biz, o gün geldiğinde üstümüze düşeni yapacağız. Herkes üzerine düşeni yapacaksa hazır olsunlar.

"KIYTIRIK BİR TWEET İLE BİZİ SOKAKTAN KORKUTACAKLARMIŞ"

(Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün 15 Temmuz tweeti'nin anımsatılması üzerine) Kim, ne demek istiyor bilmiyorum ama… Ben, Atatürk filmini izledim geldim. Muhteşem bir film… Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün, kimin kullandığı belli olmayan twitter hesabından, kıytırık bir tweet ile bizi sokaktan korkutacaklarmış. veya kaygı var: 'Ya Özgür Özel'e bir şey olursa…' Özgür Özel'e bir şey olursa, bir ana bir Özgür Özel daha doğurur. Arkamda 129 tane Özgür Özel daha var. Kurultay hangisini seçse, benim kadar güçlü bir lider olur…

"SAKIN HA SAKIN TAYYİP ERDOĞAN, MEYDANI BOŞ SANMASIN"

Bir darbe girişimi ile karşı karşıyayız. Ben, geçen darbe girişiminde Meclis Başkanı'nı aramış, kapalı Meclis'in açılmasına aracılık etmiş, talep etmiş kişiyim. Gelmiş burada, 'Millet yeni bir görev verene kadar ana muhalefetiz, seçilmiş kim yapıyorsa yapsın darbenin tam karşısındayız' demiştim. Darbenin karşısında olunca, otomatikman Tayyip Erdoğan ile aynı safta olduk. Bütün darbeler, iktidara yapılır; doğası gereği. Ama o gün herkes muhalefete bakar, ana muhalefetin gözünün içine bakar. Biz o gün darbe karşısında pozisyon almış partiyiz, parti adına konuşan benim. Bugün de bir darbe karşısındayız. Ama bu sefer darbeye yeltenen ekibin başında Recep Tayyip Erdoğan var. Bugün bunu itiraf etti. Bir yargı darbesi var… Diyor ki Yargıtay, 'Anayasa'nın 153. maddesi, bence yok.' O zaman bu bir darbe girişimi. Çünkü, darbeler anayasayı ortadan kaldırmak üzere yapılır. O zaman bir başkası da der ki Cumhurbaşkanı'nı görevlendiren ve yetkilendiren maddesi yok; öbürü Meclis'i der… Cumhurbaşkanı ateşle oynuyor. Kendi gücünü ve yetkisini aldığı bu Anayasanın bir maddesine yok diyor. Darbe girişiminin başında kendisi. Biz bu darbe girişimine direniyoruz. Bizim bu Meclis'te oturmamız boşuna değil. Biz, yukarıda F-16'lar, bu Meclis'e bomba atarken… Biz bu Anayasa'da verilen yetkiyle, Anayasadaki yemin metnini okuduğumuz için Anayasa'da öngörülen bir seçimden çıkıp, kendiliğimizden toplanıp yemin ettiğimiz için bu Meclis'te oturabiliyoruz. Bu Meclis'e kimse giremiyor. Buraya sadece milletin yolladıkları giriyor. Şimdi diyor ki, 'Ben bu Anayasanın 153. maddesini' yırtıp atıyorum. Bir başkasının 'TBMM'nin yetki ve sorumlulukları' yırtıp atmayacağı ne malum. Kafasına göre Anayasayı yok sayıp, askıya alıyor. Darbelere karşı direnmek en meşru haktır. Hatta bu konuda uluslararası dayanışma çağrısı yapılır… Şimdi kendi darbeye kalkıştı. Biz bu darbe girişiminin karşısında var gücümüzle direneceğiz. Sakın bu meseleyi, basit bir mesele olarak görmesinler. Sakın ha sakın Tayyip Erdoğan, meydanı boş sanmasın."