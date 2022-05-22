CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki Çerkes Anıtı'na çelenk bıraktı - Haberler

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki Çerkes Anıtı'na çelenk bıraktı

AA - Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki Çerkes Anıtı'na çelenk bıraktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki Çerkes Anıtı'na çelenk bıraktı.

Çerkes Sürgünü'nün 158. yılı dolayısıyla anıtı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, burada ilgililerden anıtla ilgili bilgi aldı.

Kılıçdaroğlu, daha sonra anıta çelenk bırakarak, saygı duruşunda bulundu.

Ziyarette Kılıçdaroğlu'na, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da eşlik etti.

AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

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