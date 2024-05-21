CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem: Tarım Çöküyor, Üretim Risk Altında

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Türkiye İstatistik Kurumu'nun ( TÜİK) verilerinin çifti ve üreticilerin durumunun gittikçe güçleştiğini ortaya koyduğunu belirterek, acil önlem alınması çağrısı yaptı. Adem, "Tarım her geçen gün biraz daha çöküyor, üretim ciddi risk altında" dedi.

CHP Tarım ve Orman Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, bugün yaptığı yazılı açıklamada; üreticilerin sorunlarına dikkat çekti. TÜİK'in açıkladığı mart ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi verileri değerlendiren Adem, "Tarım-GFE 2024 yılının Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,16, Aralık 2023'e göre ise yüzde 12,67 arttı. Son bir yılda endeksteki artış ise yüzde 49,93'e ulaştı. Tarımda kullanılan mallar ve hizmetler endeksindeki yıllık artış yüzde 46,74, tarımsal yatırım girdilerindeki artış ise yüzde 72,55 oldu. Bu rakamlar, üreticilerimizin omuzlarına binen yükün her geçen gün daha da ağırlaştığının somut göstergeleridir. Çiftçilerimize gereken desteği vermez, dönüşümü sağlayamazsak önümüzdeki süreçte daha büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalacağımız açıktır. Bu kısır döngüyü kırmak, üretimi ve gıda arzını güvence altına almak için tüm imkanlarımızı seferber etmeliyiz" değerlendirmesini yaptı.

Tohum, gübre, yakıt, mazot, ilaç ve diğer birçok girdi kalemindeki fiyat artışlarının had safhada olduğunu belirten Adem, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Veteriner harcamalarındaki yüzde 165'lik artış akıllara durgunluk veriyor. Bu şartlarda çiftçimiz tarlasını nasıl ekecek? Tarım her geçen gün biraz daha çöküyor, üretim ciddi risk altında. Girdi maliyetleri yükseldikçe üretici fiyatları, dolayısıyla tüketici fiyatları ve gıda enflasyonu da artıyor. Kısır bir döngü oluştu ve bu döngü hızla ülkeyi gıda buhranının eşiğine sürüklüyor. Ekonomi vizyonundan yoksun olan bu iktidar, üreticiyi bir kez daha çaresiz bırakmıştır. Yıllardır süren bu vizyonsuzluk, milletimizi gıdaya muhtaç bırakma noktasına getirmiştir."

"Mazotta KDV kaldırılmalı, gübre ve mazot destekleri artırılmalıdır"

Çiftçinin ve üreticinin sorunlarının çözümü için önlem alınması gerektiğini vurgulayan Adem, "Mazotta KDV kaldırılmalı, gübre ve mazot destekleri artırılmalıdır. Ancak bu şekilde çiftçinin üzerindeki yük hafifletilebilir ve kriz önlenebilir. ya üreticiye sahip çıkar, tarımı ayağa kaldırırsınız ya da gıda güvenliği sorunuyla batağa batmış olursunuz. Milletimizin birinci önceliği gıdadır, iktidar bir kez olsun bu gerçeği görmeli ve harekete geçmelidir" dedi