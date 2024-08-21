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CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem'den gübre ihalesiyle ilgili açıklama

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (TÜRKŞEKER) ve Pankobirlik'in gübre ihalesindeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Adem, gübrelerin analizlerinde ciddi eksiklikler tespit edildiğini ve bir firmanın konkordato ilan etmesiyle çiftçilerin zararının nasıl karşılanacağını sordu.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, "Geçtiğimiz ocak ayında TÜRKŞEKER tarafından pancar çiftçilerine dağıtılmak üzere Pankobirlik'e yaklaşık 100 bin tonluk gübre ihalesi yapıldı. Ancak gübrelerin analizlerinde ciddi eksiklikler tespit ediliyor. Gübre değerleri düşük çıkan firmalardan birinin geçtiğimiz aylarda konkordato ilan ettiği bilinmektedir. Bu firmadan yaklaşık 150 milyon liralık gübre alındığı ifade ediliyor. Üreticimizin emeği hiçe sayılmış, devletimiz ve milletimiz dolandırılmıştır. Savcılara sesleniyorum, bu açıklamayı bir ihbar kabul etsinler ve sorumlular hakkında derhal soruşturma başlatsınlar" dedi.

CHP Tarım ve Orman Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (TÜRKŞEKER) ve Pankobirlik'in gübre ihalesindeki iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Adem, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz ocak ayında TÜRKŞEKER tarafından pancar çiftçilerine dağıtılmak üzere Pankobirlik'e yaklaşık 100 bin tonluk gübre ihalesi yapıldı. Buraya kadar her şey normal gibi gözüküyor. Ancak asıl vahim olan, ihaleyi alan iki firmanın Ankara, Eskişehir, Yozgat ve Burdur'daki çiftçilere dağıttığı gübrelerin analizlerinde ciddi eksiklikler tespit ediliyor. Gübrelerin fosfor oranlarının gerekenin çok altında çıktığına dair rapor, ürünler teslim edildikten sonra kimyasal gübre laboratuvarında yapılan analizlerle ortaya çıkıyor. İhale şartnamesine göre kompoze gübrelerde fosfor oranının en az yüzde 30 olması gerekirken analiz sonuçlarında bu oranın yüzde 5-7 arasında kaldığı tespit edilmiştir. Şartname, TÜRKŞEKER tarafından hazırlanmış ve gübrelerin sevkiyatı sırasında analiz yapılmadan teslim alındığı anlaşılmaktadır.

"Firmanın konkordato ilan etmesinden dolayı çiftçilerin yaşadığı zarar nasıl karşılanacak"

Gelelim işin en trajik noktasına... Gübre değerleri düşük çıkan firmalardan birinin geçtiğimiz aylarda konkordato ilan ettiği bilinmektedir. Bu firmadan yaklaşık 150 milyon liralık gübre alındığı ifade ediliyor. Şimdi buradan yetkililere sesleniyorum: Bu firmanın konkordato ilan etmesinden dolayı çiftçilerin yaşadığı zarar nasıl karşılanacak? Bu nasıl bir sorumsuzluktur? Sadece devleti değil, aynı zamanda çiftçiyi de zarara uğratmışlardır. Çiftçiler zaten girdi maliyetleri altında ezilirken destek yerine köstek olan bu durum, hem çiftçiyi hem de devleti milyonlarca liralık zarara uğratmaktadır. Bu durum, emeği ve alın teriyle toprağa değer katan çiftçilerimizin ürünlerine ciddi zarar vermiş, büyük üretim kayıplarına yol açmıştır.

"Üreticimizin emeği hiçe sayılmış, devletimiz ve milletimiz dolandırılmıştır"

Üreticimizin emeği hiçe sayılmış, devletimiz ve milletimiz dolandırılmıştır. Bu sorumsuzluğun sorumluları derhal hesap vermelidir. Bu rezalet karşısında susmanın ve göz yummanın vebalini ödeyemeyiz. Savcılara sesleniyorum, bu açıklamayı bir ihbar kabul etsinler ve sorumlular hakkında derhal soruşturma başlatsınlar. Biz CHP olarak bu konunun takipçisi olacağız. Çiftçimizin ve devletimizin soyulmasına asla izin vermeyeceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel

Türkiye Şeker Fabrikaları Erhan Adem TÜRKŞEKER Ekonomi Tarım Hukuk Politika Ekonomi Güncel Haberler

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