CHP'nin Meclis'teki Emekli Nöbeti 13'üncü Gününde Devam Ediyor.

(ANKARA) - CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, partisinin TBMM Genel Kurulu'nda en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi amacıyla başlattığı nöbette yaptığı açıklamada, "İnsan onuruna yakışır bir emekli maaşı için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda CHP'nin en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi amacıyla başlattığı nöbet 13'üncü gününde devam ediyor. CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, yayımladığı video mesajında, mevcut teklifin emeklileri yoksulluğa mahkum ettiğini belirterek, "AKP iktidarı emekliye 20 bin lira vererek herkesi yoksullukta eşitlemeye çalışıyor. Bu rakam, artan hayat pahalılığı karşısında emeklilerimiz için kabul edilebilir değildir" dedi.

Diğer kademelerdeki emeklilerin de maaş artışı beklediğini vurgulayan Halıcı, ömürleri boyunca çalışıp ülkeye hizmet eden emeklilerin bugün rahat ve insanca bir yaşam sürmesi gerektiğini ifade etti. Yaşanan ekonomik tablonun sorumlusunun emekliler, dar gelirliler ya da asgari ücretliler olmadığını söyleyen Halıcı, "Yanlış ekonomi politikaları nedeniyle derin bir kriz içindeyiz" dedi.

Döviz geçiş garantili yol ve köprü projelerine, ayrıca faiz ödemelerine yüz milyarlarca lira harcandığını hatırlatan Halıcı, "Emekliye gelince 'bütçede pay yok' deniliyor. Bu kabul edilemez" diye konuştu.

"İnsan onuruna yakışır bir emekli maaşı için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz"

Muhalefet olarak Genel Kurul'daki görüşmelerde önergelerini sunacaklarını ve bunun iktidar açısından bir 'samimiyet testi' olacağını söyleyen Halıcı, CHP'nin net talebinin en düşük emekli maaşının en az asgari ücret seviyesine çıkarılması olduğunu vurguladı. Halıcı, "İnsan onuruna yakışır bir emekli maaşı için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.