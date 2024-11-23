Üye Girişi
Haberler

CHP Ekonomi Turu Kapsamında Malatya'da Eğitim ve Ekonomi Sorunlarına Dikkat Çekildi

CHP Ekonomi Turu Kapsamında Malatya'da Eğitim ve Ekonomi Sorunlarına Dikkat Çekildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Malatya'da gerçekleştirdiği ziyaretle eğitim ve ekonomi alanındaki sorunları gündeme getirerek planlama kurumunun güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Eğitim-Sen ve KESK ile yapılan görüşmelerde, deprem sonrası yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

(MALATYA ) - CHP'nin ekonomi politikalarını anlatmak için başlatılan ekonomi turu kapsamında Malatya'yı ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Eğitim-Sen ve KESK'i ziyaret etti. Karatepe, "Biz planlama kurumunu canlandıracağız. Bu sadece ekonomik alanda değil, eğitim alanında da olacak. Eğitimin, sağlığın, tarımın ekonomik piyasasına bırakılmasını doğru bulmuyoruz. Plana dayalı sürdürülebilir bir kalkınma planıyla vatandaşın karşısına çıkacağız" dedi.

CHP ekonomi heyetinin farklı illeri kapsayan ziyaretleri Malatya ile devam ediyor. Prof. Dr. Yalçın Karatepe ve CHP heyeti, program kapsamında Eğitim-Sen ve KESK Malatya Şubesi'ni ziyaret etti. KESK üyelerine CHP tarafından yapılacak yeni ekonomi programının içeriği ve Malatya'da yaptığı ziyaretler hakkında bilgi veren Karatepe, il genelinde eğitim, sağlık ve ekonomi alanında yaşanan sorunları dinledi.

"Planlama kurumunu canlandıracağız"

CHP tarafından hazırlanacak olan yeni ekonomi programında vatandaşların görüşlerinin önemli olduğunu sözlerine ekleyen Karatepe, şöyle konuştu:

"Planlamaya önem veriyoruz. Bu ülkenin ciddi bir planlama geçmişi var. Planlama deneyimi bir kenara bırakıldı. Biz Türkiye'nin plana dayalı ekonomik sürdürülebilir kalkınma modeliyle ilerleyebileceğini düşünüyoruz. Ekonominin bütün paydaşlarıyla düşüncelerimizi açıkça ifade ediyoruz. Biz planlama kurumunu canlandıracağız. Bu sadece ekonomik alanda değil, eğitim alanında da olacak. Eğitimin, sağlığın, tarımın ekonomik piyasasına bırakılmasını doğru bulmuyoruz. Plana dayalı sürdürülebilir bir kalkınma planıyla vatandaşın karşısına çıkacağız. Mümkün olduğunca katılımcı bir süreç işletmek istiyoruz. Vatandaşın görüşlerine önem veriyoruz."

"Okulu yıkılan çocuklar için servis konulmalı"

Eğitim-Sen Malatya Şube Başkanı Nevzat Millioğulları, Karatepe'ye görüşme sonrasında şehrin eğitim alanında yaşanan sorunlarına ilişkin bir rapor sundu. Millioğulları, şöyle konuştu:

"Malatya özelinde; öğrenci ve çalışanların olumsuz yaşam ve çevre koşulları içinde var olmanın getirdiği psikolojik durumu iyileştirilmesine yönelik bir dizi kısa ve orta vadeli çalışmalar alınmalı. Malatya'da bir ihtiyacı temin etmek pahalılaştı. Güvenilir konut kiraları 20 - 25 bin bandında. Çalışanlara yönelik 5 yıllık deprem bölgesi tazminatı uygulamasına geçilmeli. Elemendik'te çalışan öğretmenler için servis konulmalı. Bazı mahallelerde öğrenci azlığı nedeniyle norm fazlalığı oluştu. Bu durum öğretmenler için resen atama ve yeni mağduriyetler oluşturdu. Deprem illerinde bu uygulama istek dışında yapılmamalıydı. Hayat Boyu Öğrenme kapsamında kurslar açması gereken Halk Eğitim'in kursları açılmıyor. Tasarruf tedbirleri adı altında yapılan bu kısıtlamalar depremi yaşamış 4 il için uygulanmamalı. Bölgede dezavantajlı gruplar, arazi bağı olan ve başka gelir seçeneği olmayanlar kaldı. Bölgede kalan öğrenciler açısından bakıldığında; okullarda temiz su ve bir öğün yemek verilmeli. Okulu yıkılan, kapanan ve yakın mahallelere yönlendirilen çocuklar için servis konulmalı."

Kaynak: ANKA / Güncel
Dışişleri Bakanı Fidan: Nükleer savaş riski var, bu bir şaka değil

Bakan Fidan'dan tedirgin eden savaş çıkışı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu hakkındaki tutuklama kararına ilk yorum

Erdoğan'dan Netanyahu hakkındaki tutuklama kararına ilk yorum

 Fırat Sarı'dan çelişkili ifadeler! Bebek ölümlerini sordular, konuyu değiştirdi

Bebek ölümlerini sordular, konuyu değiştirdi
Birinin 3, diğerinin 4 çocuğu vardı! Yasak aşk, kiralık dairede korkunç sonla bitti

Yasak aşk, kiralık dairede korkunç sonla bitti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Kayserispor Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Kayserispor Fenerbahçe golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Gaziantep FK Başakşehir CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Gaziantep FK Başakşehir maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bein Sports CANLI izle! (KAYSERİSPOR FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Kayserispor Fenerbahçe nereden izlenir? Manisa elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 23-24 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 23-24 Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.