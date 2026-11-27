(ANKARA) - CHP Ekonomi Politika Kurulu, 2026'nın üçüncü çeyreğinde 15-24 yaş grubundaki gençlerin yüzde 26,7'sinin ne eğitimde ne de istihdamda yer aldığını bildirdi. Kurul, aynı dönemde işsiz sayısının 2 milyon 900 bin, daha uzun süre çalışmak istediği halde bu imkanı bulamayanların sayısının ise yaklaşık 4 milyon 400 bin olduğunu belirtti.

CHP Ekonomi Politika Kurulu, 27 Kasım'daki toplantısının ardından genç işsizliği ve istihdama ilişkin değerlendirmelerini yayımladı. Kurul, Türkiye'de 15-24 yaş grubundaki 3 milyon 45 bin gencin ne eğitimde ne de istihdamda yer aldığını belirterek genç işsizliği oranının tek başına sorunun boyutunu yansıtmadığını kaydetti.

Kurul, eğitimdeki plansız genişleme ile ekonominin nitelikli iş yaratma kapasitesi arasındaki farkın gençleri iş aramaktan uzaklaştırdığını ve eğitim gördükleri alanların dışında çalışmaya zorladığını belirtti. Açıklamada, üretim yapısının değiştirilmesi, nitelikli yatırımların artırılması ve eğitim ile iş dünyası arasındaki uyumun yeniden sağlanması gerektiği ifade edildi.

DAHA UZUN SÜRE ÇALIŞMAK İSTEYENLERİN SAYISI 4,4 MİLYON

Kurul, Türkiye'de istihdamın 2024'ten itibaren durağanlaştığını ve 2024 başındaki seviyenin altına indiğini bildirdi. İstediği süre kadar çalışabilenlerin sayısının dokuz yıl önceki düzeye gerilediğini belirten Kurul, 2026'nın üçüncü çeyreğinde işsiz sayısının 2 milyon 900 bin, daha uzun süre çalışmak istediği halde bu imkanı bulamayanların sayısının ise yaklaşık 4 milyon 400 bin olduğunu kaydetti.

"TÜRKİYE BİR AN EVVEL, KALKINMACI DEVLET ANLAYIŞINA DÖNMELİ"

Kurul, hizmet sektörünün toplam istihdamdaki payının yüzde 60'ı aştığını belirtti. Türkiye'nin hızla sanayisizleşmesini ve giderek bir "barista veya kurye ekonomisine" dönüşmesini istihdam kalitesindeki bozulmanın nedenleri arasında gösteren Kurul, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türkiye'nin ihtiyacı, yalnızca büyüyen değil, büyürken nitelikli istihdam yaratan, üretim kapasitesini geliştiren ve refahı toplumun geniş kesimlerine yayan yeni bir kalkınma modelidir. Türkiye bir an evvel, kalkınmacı devlet anlayışına dönmeli; bu doğrultuda kapsamlı plan, program ve gerekli yasal mevzuatı hayata geçirmelidir."

Kaynak: ANKA