CHP Edirne İl Başkanı Kuraklık Sorununu İnceledi

CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı, beraberindeki partililerle Altınyazı Karasaz Sulama Kooperatifini ziyaret ederek bölgede kuraklığın etkilediği çeltik sahalarında ve barajlarda incelemelerde bulundu.

Taybıllı, ziyaretin ardından yaptığı yazılı açıklamada, Edirne'de son günlerde etkisini artıran kuraklığın üreticileri zor durumda bıraktığını belirtti.

Türkiye'nin çeltik ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'ının Edirne'den karşılandığını hatırlatan Taybıllı, "Nehir debilerinin ciddi oranda düşmesi, bazı bölgelerde suyun akmama noktasına gelmesi üreticilerimizi büyük bir endişeye sevk ediyor." ifadelerini kullandı.

Taybıllı, bölgedeki su kaynaklarının durumu, sulama alanları ve yaşanan sorunlarla ilgili kapsamlı değerlendirmelerde bulunduklarını aktardı.

TRAKYAKA'dan İpsala Ticaret Borsasına ziyaret

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Edirne Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Dilara Güner, İpsala Ticaret Borsasını ziyaret etti.

Ziyarette İpsala Ticaret Borsası Başkanı Necmi Sezer ve Genel Sekreter Cüneyt Altınbaş ile bir araya gelen Güner, bölgenin ekonomik potansiyeline ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmede ticaret, sanayi, tarım ve turizm başta olmak üzere çeşitli alanlarda İpsala'nın sahip olduğu yatırım imkanları ele alındı. Taraflar, bölgenin kalkınması için işbirliği yapılabilecek projeler üzerine fikir alışverişinde bulundu.

İpsala'da harman yeri çalışması sürüyor

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, ilçede üreticilere yönelik harman yeri oluşturma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Kapucu Mahallesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Kerman, projenin hızla ilerlediğini belirtti.

Üreticilerin daha iyi koşullarda çalışabilmesi için belediye olarak gerekli adımları attıklarını vurgulayan Kerman, "Her köşede emek, her mahallede hizmet var. Durmadan, yorulmadan İpsala için çalışıyoruz. Bu proje, ilçe tarımına ve çiftçilerimize önemli katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.