CHP'den Yolsuzluk Soruşturmalarına Tepki

CHP'den Yolsuzluk Soruşturmalarına Tepki
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, İstanbul'daki yolsuzluk soruşturmalarını eleştirerek, bu operasyonların halkın iradesine yönelik bir saldırı olduğunu vurguladı. Zeybek, özellikle Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın halkçı duruşunun altını çizdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, İstanbul merkezli 4 ayrı yolsuzluk soruşturmasına ilişkin, "Utku Caner Çaykara yalnız Avcılar'ın değil, umudun, dayanışmanın ve halkçı belediyenin adıdır. Onu ve yol arkadaşlarımızı hedef alan her saldırı halkın iradesine yönelik bir saldırıdır." dedi.

Zeybek, Avcılar Belediyesi önünde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 32 şüphelinin gözaltına alınmasına ilişkin basın açıklaması yaptı.

Bugünkü operasyonun CHP belediye başkanlarına yönelik operasyon değil, tüm demokratik iradeye karşı yapılmış topyekun bir saldırı olduğunu belirten Zeybek, "Bir yanda halkın oyu ile göreve gelmiş başkanlar, diğer yanda halkın iradesini yok sayan bir zihniyet, bu zihniyet sandığın sonuçlarını içine sindiremeyenlerin milletin tercihine tahammül edemeyenlerin zihniyetidir. Ne İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nu ne de Avcılar'da halkının yüreğine dokunan gençliğin umudu olan Belediye Başkanımız Utku Caner Çaykara'yı sandıkta yenemediler." ifadelerini kullandı.

Zeybek, Türkiye'yi muhalefetsiz bırakacaklarını sananların yanıldığını ifade ederek, "Çünkü bizler susmayacağız çünkü biz buradayız yan yanayız örgütlüyüz ve biz halkız, halkın iradesinden başka hiçbir otoriteyi tanımıyoruz. Utku Caner Çaykara yalnız Avcılar'ın değil, umudun, dayanışmanın ve halkçı belediyenin adıdır. Onu ve yol arkadaşlarımızı hedef alan her saldırı halkın iradesine yönelik bir saldırıdır." diye konuştu.

Zeybek'e CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan da eşlik etti.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel
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